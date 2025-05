Pai é condenado a quase 30 anos por matar filho de 1 ano afogado após desentendimento com companheira

Lucas de Oliveira Guerra foi sentenciado nesta quinta-feira (15) em Aparecida de Goiânia

Paulo Roberto Belém - 15 de maio de 2025

Bebê foi encontrado morto em um córrego, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um crime bárbaro teve um desfecho na Justiça nesta quinta-feira (15), com a condenação do pai que matou o filho de 1 ano e 4 meses por afogamento após desentendimento com companheira, em janeiro de 2024, na cidade de Aparecida de Goiânia.

Lucas de Oliveira Guerra foi sentenciado a 28 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado em sessão do Tribunal do Júri da Comarca da cidade da Região Metropolitana da capital.

A pena foi aplicada considerando os crimes de homicídio e lesão corporal dolosa e foi contabilizada, reconhecendo que a situação foi praticada contra uma pessoa menor de 14 anos de idade e à parceira. Por isso, a pena foi aumentada.

Relembre

A criança foi encontrada morta em um córrego de Aparecida de Goiânia. Segundo as investigações, o menor teria se afogado ao ser deixado na água por Lucas após ele agredir a parceira e fugir.

O agora condenado tinha 24 anos na época e chegou a admitir para a companheira sobre o que tinha feito, se entregando posteriormente em uma delegacia de Trindade, também na Região Metropolitana.

Na época, a mãe agredida e que teve o filho morto pelo pai alegou que eles viviam juntos há dois anos e que já havia sido agredida pelo parceiro em oportunidade anterior, com diversos tapas na cara, mas preferiu não denunciar a situação.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!