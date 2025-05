Não é o passaporte, nem o visto: veja o item essencial para viajar e poucos se lembram

Lista abaixo entrega detalhes que quase ninguém se atenta e pode salvar o seu passeio dos sonhos

Gabriella Licia - 17 de maio de 2025

Passageiro com mala em aeroporto. (Foto: Danilo Verpa/Folhapress)

Você já checou o passaporte, conferiu o visto, fez as malas e está com tudo pronto… ou quase tudo. Na correria para viajar, muita gente esquece itens que não parecem tão importantes à primeira vista, mas que podem fazer toda a diferença — inclusive evitar dores de cabeça (e gastos extras!) no exterior.

E aí, está planejando uma tour internacional e quer ficar por dentro de todas as dicas? Então confira abaixo a listagem que preparemos. Assim, ficará mais fácil fazer o checklist perfeito e não passar por nenhum problema em um momento tão especial. Olha só!

Não é o passaporte, nem o visto: veja o item essencial para viajar e poucos se lembram:

1. Seguro-viagem

Muita gente ignora esse item por achar desnecessário, mas em países onde o sistema de saúde é pago, ele é essencial. Uma simples ida ao hospital pode custar centenas de euros ou dólares. Além disso, o seguro cobre imprevistos como extravio de bagagem, cancelamento de voos e acidentes.

2. Cartão habilitado para uso internacional

Não basta ter limite: o cartão precisa estar liberado para uso no exterior. Sem isso, você corre o risco de ter compras recusadas mesmo com saldo. Verifique com seu banco ou operadora antes de viajar.

3. Adaptador universal de tomada

Cada país tem um padrão diferente de tomada e voltagem. Um adaptador universal pode salvar seu celular, notebook e câmera — e ainda evita compras de última hora em aeroportos caríssimos.

4. Cópia física e digital dos documentos

Ter cópias do passaporte, vistos e reservas pode ser um diferencial em caso de perda, roubo ou problemas na imigração quando viajar. Guarde uma versão na nuvem e leve outra impressa.

5. Medicamentos de uso contínuo (com receita)

Mesmo que pareçam simples, remédios como anticoncepcionais, antialérgicos ou ansiolíticos precisam ser levados com receita médica, caso sejam solicitados na entrada do país. E nem sempre você encontra os mesmos princípios ativos no destino.

6. Chip de internet internacional (ou plano ativado)

Ficar offline pode parecer romântico, mas, na prática, é perigoso e nada prático. Ter internet desde o desembarque te ajuda a chamar transporte, consultar mapas e se comunicar em caso de emergência. Existem chips físicos ou virtuais (eSIM) práticos e acessíveis.

Dica extra: antes de viajar, revise tudo com uma checklist completa. Esses pequenos detalhes garantem que sua viagem seja só alegria — e livre de perrengues.

