Vizinhos colocaram perna de trabalhador no gelo após explosão arrancar o membro, em Goiânia

Moradores conseguiram preservar o membro e manter a vítima segura até a chegada dos socorristas

Thiago Alonso - 18 de maio de 2025

Homem teve a perna amputada após a explosão. (Foto: Reprodução)

Antes do Corpo de Bombeiros chegar ao Residencial Buena Vista, em Goiânia, onde aconteceu uma explosão de um cilindro de gás hélio, os próprios moradores da região socorreram as vítimas, em especial uma que teve a perna amputada.

Conforme apurado pelo Portal 6, ao chegar no local neste domingo (18), os militares se depararam com uma cena surpreendente: vizinhos isolaram e guardaram o membro decepado em uma caixa com gelo, de forma que fosse possível preservá-lo.

Após ter a perna arrancada, pessoas que presenciaram o ocorrido chegaram a socorrer o trabalhador, fazendo um torniquete com uma corda na parte que havia restado no corpo, a fim de controlar o sangue até que os socorristas chegassem.

O acidente, que resultou na internação em estado grave, por pouco não foi pior: no local havia mais de 30 cilindros de gás, mas apenas três deles explodiram.

Além do trabalhador, outra vítima que estava na fábrica de balões de gás também se feriu, sofrendo queimaduras que, por sorte, não evoluíram para lesões mais preocupantes.

Apesar disso, ambos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde equipes médicas devem avaliar a possibilidade de recolocar a perna — uma vez que o membro foi preservado adequadamente.

