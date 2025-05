Saiba onde recarregar carros elétricos em Anápolis

Muitos dos pontos ofertados pela cidade permitem a recarga gratuita dos veículos

Davi Galvão - 19 de maio de 2025

Estação de recarga de bateria para veículos elétricos da startup goiana YellotMob. (Foto: Divulgação)

Ao longo dos últimos anos, Anápolis vem crescendo e se destacando quando o assunto é carros elétricos. Conforme dados divulgados pela NeoCharge, a cidade conta com 1.419 veículos eletrificados em circulação, o que representa 13,28% da frota do estado, ficando atrás apenas da capital, que segue com 57,82%.

Se uma das preocupações apontadas no começo tinha a ver com a falta de pontos de recarga espalhados pela cidade, o que tornaria inviável a rotina dos donos desse tipo de automóvel, atualmente o cenário é bem mais favorável.

Através do portal Carregados, é possível acompanhar, em tempo real, a quantidade e localização de todos os pontos de recarga em atividade no Brasil, com o sistema inclusive apontando alterações no funcionamento e avaliações dos usuários.

Como apontado pelo sistema, atualmente o sistema conta com 14 estações de recarga, sendo que uma delas se encontra em manutenção; confira a lista:

Brasil Park Shopping

Rio Vermelho Jundiaí

Estação Yellotmob – Jundiaí

Empório Gourmet – Jundiaí

Loja Zaitt – Jundiaí

GWM Anápolis – Vila Santa Rita

Hotel Intercity – St. Sul Jamil Miguel

Futura Caminhões e Máquinas Ltda – St. Sul Jamil Miguel

Vitória Motors – St. Sul Jamil Miguel (em manutenção)

Turbonápolis – Jardim Arco Verde

Hotel Denalli – Daia

Mercado Kranfo – Santo Antônio

Posto Petrobressa – Jardim Primavera 2ª Etapa

Amazônia Eletrovias – Las Palmas

Vale destacar que, embora alguns locais ofereçam o serviço de forma gratuita, como em hotéis e supermercados, o padrão é que a recarga seja cobrada, com o valor dependendo da carga utilizada.

Vale destacar que, recentemente, a multinacional chinesa Teld Eco Charger, que é responsável por 42% da produção de carregadores elétricos na China, anunciou um investimento de R$ 100 milhões para a instalação de uma fábrica no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

A chegada da multinacional abre portas para que a cidade desponte, ainda mais, como uma referência no mercado.

