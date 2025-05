Truques dos chefs de hotéis para fazer um delicioso ovo mexido

Com alguns truques simples, é possível alcançar o mesmo nível dos hotéis na sua casa

Ruan Monyel - 20 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Receitas)

O ovo mexido é um daqueles pratos que parecem simples à primeira vista, mas que possui segredos preciosos que fazem toda a diferença no resultado final.

Quem já se hospedou em um bom hotel certamente se surpreendeu com a cremosidade, o sabor e a textura perfeita do preparo servido no café da manhã.

Com alguns truques usados por chefs experientes, é possível alcançar o mesmo nível de excelência dentro da sua própria cozinha, usando ingredientes e técnicas simples.

Para começar, prefira sempre ovos frescos, caipiras ou orgânicos, afinal, eles costumam ter uma coloração mais intensa na gema e oferecem sabor mais marcante.

Na hora de bater, evite misturar de forma muito agressiva, sendo ideal bater suavemente, apenas até que claras e gemas estejam incorporadas.

Esqueça o fogo alto durante o preparo do ovo mexido, afinal, o fogo baixo e movimentos constantes com uma espátula de silicone são os responsáveis pela textura macia e cremosa.

Mexa devagar e sem parar, raspando o fundo da panela para garantir um cozimento por igual, garantindo a textura perfeita.

Quando os ovos começarem a firmar, desligue o fogo e acrescente uma pequena quantidade de manteiga fria.

O tempero também precisa de atenção, pois muitos cometem o erro de salgar os ovos logo no início, o que pode deixá-los aguados.

O ideal é adicionar sal e pimenta-do-reino apenas no final, já na finalização, para preservar a textura cremosa do ovo mexido.

Se quiser ousar, ervas frescas picadas, queijo ralado ou até uma pitada de noz-moscada podem complementar o sabor sem pesar.

Por fim, sirva imediatamente, uma vez que o ovo mexido não deve ficar repousando na panela ou na travessa, pois 0 calor residual continua cozinhando o alimento.

Seguindo essas orientações, o tradicional ovo mexido se transforma em uma receita de hotel, perfeita para começar o dia.

