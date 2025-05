Renato Albani anuncia proibição em seu show: “Deus no comando”

Mensagem deu o que falar entre os internautas, que responderam no mesmo tom do humorista

Natália Sezil - 21 de maio de 2025

Humorista Renato Albani. (Foto: Divulgação)

Conhecido nacionalmente, o humorista Renato Albani viralizou ao deixar um aviso importante para quem frequenta os shows de comédia feitos por ele.

Em uma postagem no Facebook, o profissional emitiu uma nota de esclarecimento abordando um assunto que tem gerado polêmica nas últimas semanas: os bebês reborn.

O recado, escrito em nome da equipe do humorista, afirma que sempre respeitam as leis de atendimento preferencial no momento das fotos – especialmente no caso de gestantes e mães de colo.

Mesmo atendendo à regra, no entanto, a nota considera importante destacar um detalhe.

“Queremos salientar que as crianças precisam ser humanos, portanto mães, pais ou responsável de bebês reborn não terão preferências no atendimento para fotos com o artista”, avisa a mensagem.

Por fim, a equipe conclui: “agradecemos a compreensão de todos. Deus no comando”. A publicação repercutiu entre os internautas, que colaboraram para o tom irônico do esclarecimento.

“Isso vai dar processo… é um absurdo você não atender o Caps [Centro de Atenção Psicossocial] como preferência!”, afirmou um usuário.

Outro já compartilhou quão longe a tendência pode chegar: “na minha paróquia, alguém pediu pra batizar a reborn”. E outro, ainda, fez referência ao famoso ditado: “se tem o aviso é porque tem história“.

Uma última internauta optou por responder com a mesma ironia. “Nossa, tô indignada com essa mensagem. Poxa vida, agora vou ter que ficar na fila esperando com a minha bebê reborn no colo? Ah, que isso heim, Albani, falta de empatia”, comentou.

