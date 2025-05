Deboche nos comentários de festa gótica em Goiânia faz vídeo viralizar

Opinião dos internautas ficou dividida entre trocadilhos e críticas

Natália Sezil - 19 de maio de 2025

Sexto encontro gótico acontece em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O vídeo de uma festa gótica realizada em Goiânia viralizou nas redes sociais não apenas pelo conteúdo apresentado, mas também pelos comentários. Isso porque a repercussão ficou dividida entre “entrar no clima” e debochar do evento.

A postagem do perfil Under Goth Gyn fala sobre o 6º Encontro Gótico, que comemora o aniversário de um ano da criação da produtora UnderGoth e o Dia Mundial do Gótico.

O registro traz frases características do movimento, dizendo que convida “toda a morcegada” e que “Goiânia será palco do levantar dos mortos de suas tumbas”.

A publicação alcançou 383 mil visualizações e mais de 50 mil compartilhamentos. Nos comentários, alguns internautas discordaram do movimento.

“Qual endereço para eu passar longe?”, criticou alguém que não costuma consumir o conteúdo. “Posso levar a alma penada da minha vó? Ela é trevosa”, brincou outro.

Enquanto isso, alguns usuários optaram pelos trocadilhos à festa gótica. “Patrocínio: agronegótico”, afirmou um, enquanto outro apontou: “é open sangue?”.

Outros, ainda, falaram sobre a música escolhida: “em Goiás até os DJs Góticos tocam em dupla! Góticonejo”, concluiu um terceiro, e um quarto perguntou: “vai ter calcinha preta?”.

