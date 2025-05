Carlos Alberto de Nóbrega é homenageado no Domingão com Huck

Folhapress - 23 de maio de 2025

Humorista Carlos Alberto de Nóbrega. (Foto: Reprodução/ Youtube)

ANA CORA LIMA – O Domingão com Huck deste domingo (25) irá homenagear Carlos Alberto de Nóbrega, 89, no quadro Linha do Tempo. Filho do comunicador Manoel de Nóbrega, o apresentador de A Praça É Nossa, no SBT,

terá sua trajetória relembrada na atração. “Estou muito emocionado e grato por viver esse momento. Realmente é como voltar ao passado, né?”, disse Carlos Alberto antes da gravação do programa comandado por Luciano Huck.,53.

Há 38 anos na emissora da família Abravanel, o apresentador se emocionou ao relembrar sua passagem pela Globo, onde escreveu, dirigiu e atuou no programa Os Trapalhões, entre os anos de 1980 e 1990.

“Foram 11 anos de muita felicidade, muito sucesso com Os Trapalhões. E, por coincidência, comecei mesmo na TV Paulista, em 1956, que depois virou a TV Globo. Então, acho que comecei na Globo”, brincou Carlos Alberto.

Durante a homenagem, ele também foi surpreendido com as presenças no palco de colegas de televisão como Raul Gil, Moacyr Franco e familiares.