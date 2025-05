Com investimento de R$ 140 milhões, indústria começa obras em Anápolis

Além dos fatores logísticos, nova unidade da empresa também deve movimentar a economia da região

Thiago Alonso - 23 de maio de 2025

Obras de instalação da Indústria Brasileira de Gases (IBG Gases). (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

As obras da unidade da Indústria Brasileira de Gases (IBG Gases), que será instalada no DaiaPlam, nova plataforma do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). já começaram.

O investimento para o projeto foi de R$ 140 milhões, após articulação da empresa com a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), como já havia confirmado o Governo de Goiás.

A nova fábrica faz parte do plano de expansão da companhia, que já conta com uma unidade em Aparecida de Goiânia — sendo esta a primeira do setor de oxigênio e gases a chegar ao Centro-Oeste.

Agora em terras anapolinas, a IBG Gases espera potencializar a logística de distribuição, como forma de produzir gases industriais e medicinais, podendo atender ainda mais hospitais, indústrias e outros setores no Brasil e em países da América Latina.

A primeira parte das obras se iniciou com a terraplanagem, que deve seguir para a fase de construção civil já no próximo mês, visto que o projeto arquitetônico já se encontra concluído e as licenças e autorizações ambientais e de uso do solo já foram concedidas.

Além do fator estratégico da empresa — que já havia fornecido gratuitamente oxigênio medicinal para hospitais do Governo de Goiá s durante o pico da pandemia de Covid-19 — a nova unidade também deve movimentar a economia local.

Inicialmente, pelo menos 60 empregos diretos e indiretos devem ser gerados somente durante as obras, além de também implementar disputas comerciais, especialmente de Anápolis, concorrendo com a gigante White Martins, que já atua na região.

