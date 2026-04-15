Não é o tempo, nem o fogo alto: o truque para saber a hora exata de virar a carne e garantir suculência e crosta perfeita
Técnica simples baseada na reação da carne com a grelha ajuda a acertar o ponto sem erro
Muita gente acredita que o segredo para uma carne perfeita está no tempo ou na intensidade do fogo. No entanto, especialistas apontam que o fator mais importante é observar o comportamento da carne durante o preparo na grelha.
Existe um sinal claro que indica o momento certo de virar: quando a carne se solta naturalmente da superfície.
O que acontece na carne durante o preparo
Quando a carne entra em contato com a grelha quente, ocorre um processo químico chamado Reação de Maillard.
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Esse fenômeno é responsável por:
- formar a crosta dourada
- intensificar o sabor
- melhorar a textura
Enquanto essa reação não acontece, a carne tende a grudar.
O truque para saber a hora certa
O ponto ideal de virar a carne não depende de relógio.
Na prática, o sinal é simples:
se a carne ainda está grudando, não está pronta
se ela se solta com facilidade, está no ponto certo
Assim, o próprio alimento indica o momento ideal.
Pode virar a carne mais de uma vez?
Um dos mitos mais comuns envolve a quantidade de vezes que a carne pode ser virada.
Ao contrário do que muitos pensam, é possível virar mais de uma vez.
No entanto, o importante é fazer isso da forma correta.
O utensílio faz diferença
O uso de garfo pode prejudicar o resultado.
Isso porque perfurar a carne faz com que ela perca seus sucos naturais.
Por isso, o ideal é utilizar:
- pegador
- pinça de cozinha
Dessa forma, a carne mantém a suculência.
Paciência é o segredo
A pressa é um dos maiores erros no preparo.
Além disso, mexer na carne antes da hora impede a formação da crosta.
Por isso, esperar o momento certo garante:
- melhor sabor
- textura mais macia
- suculência preservada
- Resultado final mais saboroso
Quando a técnica é aplicada corretamente, o resultado melhora.
Assim, a carne fica com crosta dourada por fora e macia por dentro.
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