Não é o tempo, nem o fogo alto: o truque para saber a hora exata de virar a carne e garantir suculência e crosta perfeita

Técnica simples baseada na reação da carne com a grelha ajuda a acertar o ponto sem erro

Gabriel Yuri Souto - 15 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/George Piskov)

Muita gente acredita que o segredo para uma carne perfeita está no tempo ou na intensidade do fogo. No entanto, especialistas apontam que o fator mais importante é observar o comportamento da carne durante o preparo na grelha.

Existe um sinal claro que indica o momento certo de virar: quando a carne se solta naturalmente da superfície.

O que acontece na carne durante o preparo

Quando a carne entra em contato com a grelha quente, ocorre um processo químico chamado Reação de Maillard.

Esse fenômeno é responsável por:

formar a crosta dourada

intensificar o sabor

melhorar a textura

Enquanto essa reação não acontece, a carne tende a grudar.

O truque para saber a hora certa

O ponto ideal de virar a carne não depende de relógio.

Na prática, o sinal é simples:

se a carne ainda está grudando, não está pronta

se ela se solta com facilidade, está no ponto certo

Assim, o próprio alimento indica o momento ideal.

Pode virar a carne mais de uma vez?

Um dos mitos mais comuns envolve a quantidade de vezes que a carne pode ser virada.

Ao contrário do que muitos pensam, é possível virar mais de uma vez.

No entanto, o importante é fazer isso da forma correta.

O utensílio faz diferença

O uso de garfo pode prejudicar o resultado.

Isso porque perfurar a carne faz com que ela perca seus sucos naturais.

Por isso, o ideal é utilizar:

pegador

pinça de cozinha

Dessa forma, a carne mantém a suculência.

Paciência é o segredo

A pressa é um dos maiores erros no preparo.

Além disso, mexer na carne antes da hora impede a formação da crosta.

Por isso, esperar o momento certo garante:

melhor sabor

textura mais macia

suculência preservada

Resultado final mais saboroso

Quando a técnica é aplicada corretamente, o resultado melhora.

Assim, a carne fica com crosta dourada por fora e macia por dentro.

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