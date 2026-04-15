Caça Gripen da Base de Anápolis realiza primeira interceptação de aeronave civil no Brasil
Avião interceptado era um monomotor Piper M600, em um contexto de treinamento pra cenários reais
A Força Aérea Brasileira (FAB) atingiu um novo marco operacional na tarde de terça-feira (14), quando um caça F-39E Gripen efetuou, pela primeira vez, a interceptação de uma aeronave civil no espaço aéreo nacional.
O procedimento ocorreu nas proximidades de Brasília e mobilizou o vetor de defesa mais tecnológico do país, sediado na Base Aérea de Anápolis (BAAN).
O alvo da interceptação simulada foi um monomotor Piper M600. No momento do exercício, o avião civil mantinha uma velocidade de aproximadamente 480 km/h, cruzando a 8.500 metros de altitude dentro da Região de Informação de Voo (FIR) de Brasília.
A manobra do Gripen seguiu rigorosamente os protocolos internacionais de segurança.
A FAB também destacou esse tipo de atividade é fundamental para que pilotos militares e civis estejam alinhados sobre como agir em casos de restrição de espaço aéreo ou ameaças à soberania do território brasileiro.
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