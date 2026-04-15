Caça Gripen da Base de Anápolis realiza primeira interceptação de aeronave civil no Brasil

Avião interceptado era um monomotor Piper M600, em um contexto de treinamento pra cenários reais

Davi Galvão Davi Galvão -
Gripen FAB 4104 decolando armado com míssil MBDA Meteor. (Foto: FAB)
FAB 4104 decolando armado com míssil MBDA Meteor. (Foto: FAB)

A Força Aérea Brasileira (FAB) atingiu um novo marco operacional na tarde de terça-feira (14), quando um caça F-39E Gripen efetuou, pela primeira vez, a interceptação de uma aeronave civil no espaço aéreo nacional.

O procedimento ocorreu nas proximidades de Brasília e mobilizou o vetor de defesa mais tecnológico do país, sediado na Base Aérea de Anápolis (BAAN).

O alvo da interceptação simulada foi um monomotor Piper M600. No momento do exercício, o avião civil mantinha uma velocidade de aproximadamente 480 km/h, cruzando a 8.500 metros de altitude dentro da Região de Informação de Voo (FIR) de Brasília.

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A manobra do Gripen seguiu rigorosamente os protocolos internacionais de segurança.

A FAB também destacou esse tipo de atividade é fundamental para que pilotos militares e civis estejam alinhados sobre como agir em casos de restrição de espaço aéreo ou ameaças à soberania do território brasileiro.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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