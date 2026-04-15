Oportunidade na Itália: Vila medieval busca voluntários para trabalhar em troca de moradia e comida; saiba como se inscrever

Iniciativa internacional promove a revitalização de povoados históricos por meio de colaboração mútua

Magno Oliver - 15 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

A busca por soluções para o esvaziamento de pequenos vilarejos históricos na Itália ganhou um novo capítulo com a abertura de programas de voluntariado para 2026.

Localidades como Corleto Monforte, situada no coração do Parque Nacional de Cilento, e a ecovila Torri Superiore, na Ligúria, estão recrutando cidadãos globais, incluindo brasileiros, para atuar em projetos de revitalização.

Essas iniciativas oferecem hospedagem e alimentação gratuitas em troca de algumas horas semanais de colaboração em atividades que variam da catalogação de arquivos históricos e manutenção de trilhas até o apoio em eventos culturais e agricultura sustentável.

O movimento faz parte de uma estratégia maior para injetar vitalidade em comunidades que enfrentam o declínio populacional e buscam preservar seu patrimônio medieval através da imersão cultural de jovens de 18 a 30 anos.

O projeto “Corleto Monforte Rural Lab 2026”, por exemplo, foca na criação de espaços de co-working e na promoção do turismo de natureza em uma vila que é reserva da biosfera da UNESCO.

Já em Monesiglio, na região do Piemonte, o projeto “Vitality 2026” busca interessados em gestão de redes sociais, apoio a festivais de arte e suporte ao escritório de turismo local.

Para quem prefere uma rotina mais ligada à terra, anfitriões em plataformas como o Worldpackers e o Workaway conectam viajantes a propriedades rurais e vilas em restauração na Toscana e na Sicília.

De acordo com os editais vigentes, a maioria das vagas exige apenas inglês básico e disposição para o trabalho comunitário, sem necessidade de formação técnica específica na maioria das funções operacionais.

As inscrições para os programas financiados pelo Corpo Europeu de Solidariedade, como os de Corleto e Monesiglio, ocorrem através do Portal Europeu da Juventude, onde os candidatos devem criar um perfil e submeter sua motivação diretamente aos organizadores.

Especialistas em intercâmbio do Portal Em Foco reforçam que, embora a moradia e a comida sejam garantidas pelo projeto, o voluntário deve arcar com custos de passagens aéreas e seguros obrigatórios.

Com a reabertura dessas oportunidades para o ciclo de 2026, a expectativa é de que o fluxo de brasileiros interessados em “testar” a vida na Europa aumente, aproveitando o baixo custo de vida proporcionado pela economia colaborativa e a chance de aprender o idioma italiano vivendo como um local.

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