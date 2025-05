Prepare-se: frente fria avança sobre Goiás com termômetros em 9 °C e previsão de chuva

Massa de ar vinda do Sul também deverá levar para baixo os termômetros em Goiânia e Anápolis

Davi Galvão - 23 de maio de 2025

Vista aérea de Anápolis em dia de frio. (Foto: David Dourado)

Se o tempo mais frio dos últimos dias não foi o bastante para que os goianos tirassem os casacos do armário, a próxima semana pode ser o momento mais propício.

Isso porque a chegada de uma frente fria, vinda do Sul do país, deve baixar os termômetros de Goiás para 9 °C em alguns municípios.

As informações são da meteorologista Elizabete Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que ainda anunciou a possibilidade de chuvas para o estado.

“Essa massa de ar frio traz primeiro aquela chuvinha, que é a chuva do frio que o pessoal chama, principalmente na região Sudeste, com alguma possibilidade para a região de Anápolis, Goiânia. Vem aquela chuva rápida e depois vem o frio”, disse ao Portal 6.

Os termômetros devem sofrer as maiores quedas na região Sudoeste, com destaque para os municípios de Rio Verde, Jataí, Mineiros e Alto Paraíso, muito por conta da altitude da região.

Por lá, a expectativa é de que as mínimas atinjam marcos em torno de 9 °C e 10 °C, especialmente a partir da próxima quinta-feira (29).

Máximas em declínio

Além disso, Elizabete destacou que, como as mínimas ao longo dos últimos dias já têm sido relativamente baixas, a população irá notar a queda nas temperaturas em decorrência da frente fria, principalmente a partir da próxima quinta-feira (29) até 1° de junho.

Em Goiânia, no dia 29, os números variam entre 14 °C e 27 °C, enquanto que no dia 30 ficam entre 15 °C e 24°C. Já no dia 31, voltam a subir, ficando entre 16 °C e 27 °C e, no dia 1°, seguem entre 15 °C e 30 °C.

Em Anápolis, o frio fica ainda em maior evidência, já no dia 29, com mínima de 12 °C e 24° C, enquanto no dia 30 fica entre 15 °C e 21 °C. No dia 31, ainda ameno, os termômetros variam entre 14 °C e 22 °C e, no dia 1°, entre 14 °C e 25 °C .

