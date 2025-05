Não é a pipoca, nem salgadinhos: o melhor acompanhamento petiscar enquanto assiste filme

Spoiler: é crocante, saudável e ainda combate o desperdício

Anna Júlia Steckelberg - 24 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/Cook’n Enjoy)

Imagine a cena: sofá, cobertor, aquele filme que você adiou por semanas… e um balde de pipoca estalando ao lado. Clássico, né? Mas e se te disséssemos que existe um petisco ainda melhor para acompanhar sua sessão de cinema em casa? Um snack que une sabor, saúde e sustentabilidade? Pois é, prepare-se para conhecer o verdadeiro protagonista das suas maratonas: as sementes de abóbora assadas!

As sementes de abóbora, muitas vezes descartadas na cozinha, são muito nutritivas. Ricas em proteínas, ferro e antioxidantes, elas oferecem um crocante irresistível e um sabor que conquista até os paladares mais exigentes.

E o melhor: são fáceis de preparar e ajudam a reduzir o desperdício alimentar. Basta temperá-las a gosto e levá-las ao forno por cerca de 20 minutos. O resultado? Um snack viciante e sem culpa.

Claro, a pipoca continua sendo uma excelente opção, desde que preparada de maneira saudável. Esqueça a versão de micro-ondas carregada de manteiga e sal.

Opte por estourar os grãos no fogão com um fio de azeite ou óleo de coco, e tempere com ervas e especiarias como páprica, orégano ou cúrcuma. Assim, você mantém o sabor e adiciona um toque nutritivo ao seu lanche.

Se você gosta de diversificar, há uma infinidade de petiscos saudáveis para experimentar:

Chips de vegetais: fatias finas de batata-doce, beterraba ou abobrinha assadas com um toque de sal e azeite

Palitos de legumes com homus: cenoura, pepino e salsão mergulhados em um delicioso homus caseiro

Mix de castanhas e frutas secas: uma combinação energética e saborosa para manter a saciedade durante o filme

Trocar os petiscos industrializados por opções mais saudáveis não significa abrir mão do prazer. Pelo contrário, é uma forma de cuidar de si mesmo enquanto desfruta dos seus momentos de lazer.

Então, da próxima vez que for preparar sua sessão de cinema em casa, lembre-se: o melhor acompanhamento pode ser aquele que você mesmo preparou, com carinho e consciência.

Agora, é só dar o play e aproveitar!

