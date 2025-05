Nunca coloque esses alimentos na sua Air Fryer (pode ser perigoso)

É importante seguir alguns cuidados específicos para garantir longevidade e bom funcionamento desse aparelho

Magno Oliver - 26 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Solange Faria)

A Air Fryer conquistou de vez o coração de todo mundo que prepara receitas na cozinha de casa. Prática, rápida e saudável, ela vem com a promessa de pratos mais leves e sem uso de óleo.

No entanto, nem tudo deve ser preparado na Air Fryer por conta de alguns detalhes perigosos.

1. Pão para torrar: fica borrachudo e muito ressecado

Muita gente coloca fatias de pão para torrar na Air Fryer com o pensamento de deixar eles crocantes, mas, na verdade, o resultado costuma ser ao contrário.

Isso porque a circulação intensa de ar quente faz com que o pão resseque bem rápido e perca a maciez, antes mesmo de formar uma crocância agradável. Assim, o pão acaba saindo seco demais por dentro e, em alguns casos, até queimado nas bordas.

2. Pipoca: não estoura e pode danificar o aparelho

Pipoca na Air Fryer nem pensar. Mesmo que muitas pessoas tentem, estourar o grão de milho na fritadeira é ineficaz e pode ser muito perigoso.

Assim, a pipoca exige aquecimento direto e uniforme dos grãos para poder estourar e a Air Fryer não faz isso de forma necessária para que estourem adequadamente.

Na prática, poucos grãos estouram e muitos acabam queimando. Além disso, os grãos leves podem atingir a resistência do aparelho com força e causar dano interno no circuito de aquecimento.

3. Alimentos empanados com massa úmida: podem danificar internamente e geram uma bagunça difícil de limpar

Alimentos empanados com massa úmida são contraindicados para preparar na Air Fryer, enquanto que os de crosta mais firme funcionam melhor.

Empanados como coxinha, risoles ou carnes passadas em farinha líquida e ovos batidos não são indicados para esse tipo de preparo no eletrodoméstico. Isso acontece porque a camada externa começa a escorrer pela cesta perfurada e suja todo o fundo do aparelho, além do grave risco de causar danos no aquecedor interno dela.

Se entrar em contado direto com a resistência quente, o risco de queimar o aparelho aumenta. Outro ponto importante é que como não tem contato com óleo quente, como em uma fritura tradicional, a massa não forma crosta corretamente e tende a sair mole e mal cozida.

