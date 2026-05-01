Centenas de peixes mortos são encontrados no Lago Serra da Mesa e assustam pescadores

Caso gerou preocupação e deve agora ser investigado pela Semad

Isabella Valverde - 01 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Pescadores e moradores se depararam com uma situação alarmante ao encontrarem centenas de peixes mortos na região do Lago de Serra da Mesa, em Niquelândia.

Vídeos mostrando a gravidade do caso foram compartilhados nas redes sociais, gerando preocupação. Após diversas denúncias, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) foi acionada.

Em um dos conteúdos publicados, uma mulher mostra os inúmeros animais sem vida e relata o cheiro forte presente no local.

“Olha se tem cabimento, um mundo velho de peixe desse morto. Se vocês verem o tanto que está fedendo”, afirmou.

Até o momento, não há confirmação do que pode ter causado a morte dos peixes, mas a suspeita levantada é de uma possível contaminação da água.

Agora, a Semad deve investigar as causas das mortes, juntamente com o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, a Polícia Civil (PC) e peritos científicos.

O objetivo é apurar se o caso se trata apenas de um desequilíbrio natural ou se teria sido resultado de ação humana criminosa.

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