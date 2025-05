Uma pessoa que não é confiável vai aparecer e tentar bagunçar a vida desses 3 signos

Alerta não é para viver com paranoia, mas para confiar mais no próprio instinto e prestar atenção aos sinais

Gabriella Licia - 27 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

Sabe quando a intuição grita, o clima muda e tudo começa a dar errado sem explicação para vários signos?

Pois é, o universo às vezes dá sinais de que tem gente com energia duvidosa se aproximando — e, nos próximos dias, três signos do zodíaco devem redobrar a atenção.

Uma pessoa com intenções ocultas pode surgir no caminho desses nativos, provocando confusão, mal-entendidos ou até tentando desestabilizar emocionalmente. É preciso ter o pé no chão e não se deixar levar pelas emoções.

Essa movimentação pode vir disfarçada de boas intenções: uma amizade que reaparece do nada, um colega que começa a se aproximar demais, ou até alguém que promete ajuda mas tem outros interesses por trás. O alerta não é para viver com paranoia, mas para confiar mais no próprio instinto e prestar atenção aos sinais.

Confira se o seu está entre os signos mais impactados por essa energia e veja como se proteger.

Uma pessoa que não é confiável vai aparecer e tentar bagunçar a vida desses 3 signos:

1. Gêmeos

A comunicação é seu ponto forte, mas também pode ser sua armadilha neste momento. Uma pessoa próxima pode usar conversas soltas, fofocas ou informações distorcidas para gerar confusão. Evite compartilhar planos e mantenha uma postura mais observadora nos próximos dias.

2. Libra

Na lista dos signos que correm perigo, também temos os librianos.

Seu desejo de agradar pode te colocar em situações desconfortáveis. Alguém pode se aproveitar da sua boa vontade ou tentar te envolver em conflitos que não são seus. Preste atenção em promessas vazias e não tenha medo de dizer “não” quando algo parecer estranho.

3. Peixes

Você tende a confiar com facilidade e isso pode ser perigoso agora. Uma pessoa manipuladora pode se apresentar como vítima ou muito carismática, mas com segundas intenções. Proteja sua energia e evite abrir seu coração para quem não provou que merece.

