Monique Evelle encerra Empreenda Digital com show de carisma e profissionalismo

Empresários goianos de destaque nacional também foram atrações do evento organizado pelo Portal 6 e Uol

Samuel Leão - 28 de maio de 2025

Monique Evelle. (Foto: Paulo de Tarso)

A empreendedora e jurada do Shark Tank Brasil, Monique Evelle, encerrou o Empreenda Digital 2025 falando sobre a construção de marcas para gerar negócios no Empreenda Digital, evento realizado pelo Portal 6 e UOL, na tarde desta quarta-feira (28), em Goiânia.

A palestra show de Monique atraiu o público com interação do início ao fim. Além de provocar a plateia com linhas de pensamento vanguardistas, ela também contemporizou que o empreendedor pode e deve reconhecer erros e fazer ajustes de rotas sempre que necessário.

Entretanto, uma das possibilidades para minimizar frustrações apontados por ela é a elasticidade de uma empresa. Conforme ela, um produto/conteúdo deve ser elástico.

“Um podcast pode virar um livro, que pode se transformar em uma peça de teatro, que pode se transformar em um documentário”, explicou.

A programação contou com temas atuais e de impacto, como inteligência artificial, políticas públicas voltadas ao empreendedorismo e estratégias de branding digital, com nomes como Ricardo Cavallini, Rone Evaldo, Virmondes Cruvinel e Georges Hajjar, tornando o evento uma imersão completa em ideias e tendências que moldam o futuro dos negócios.