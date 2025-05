Onde assistir Vila Nova x Novorizontino pela Série B nesta sexta-feira (30)

Tigrão busca se recuperar de derrota que o afastou da liderança da competição

Augusto Araújo - 28 de maio de 2025

Vila Nova enfrenta o Novorizontino nesta sexta-feira (30). (Foto: Divulgação – VNFC / Higor Basso)

Buscando se recuperar na Série B, o Vila Nova volta a campo nesta sexta-feira (30), para encarar o Novorizontino, em partida válida pela 10ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 19h no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

O Tigrão vem de uma derrota decepcionante e surpreendente para o Cuiabá na última segunda-feira (26). Jogando na casa dos adversários, o Colorado foi superado por 1 a 0. Juan Christian marcou o gol solitário do confronto.

Assim, o Vila Nova caiu para o 4º lugar, com 16 pontos. Além disso, saiu da cola do Goiás, que é o atual líder, com 20 pontos – antes, a diferença era de apenas um ponto.

Já o Dourado subiu para a 7ª colocação com o triunfo. Dessa forma, atingiu os 15 pontos em nove jogos e pode, inclusive, ultrapassar o Tigrão, com a combinação certa de resultados.

Vitória graúda

Já o Tigre do Vale vem em bom momento na Série B, após bater o Paysandu por 3 a 1, no confronto mais recente.

Inclusive, foi o Papão quem abriu o placar, com André, aos 12 minutos. Contudo, a estrela de Nathan Fogaça brilhou no último domingo (25).

Isso porque ele marcou o gol de empate do Novorizonte aos 26 minutos. Depois, no segundo tempo, marcou mais duas vezes, decretando o placar final e um triplete para a conta.

Dessa forma, o Aurinegro subiu para 6º na Série B, com 16 pontos – mesma pontuação que o Vila Nova. A diferença está no fato de que o Colorado possui cinco vitórias e o Novorizontino quatro.

O Paysandu, por outro lado, amarga a lanterna da competição, com apenas 04 pontos e nenhuma vitória até o momento.

A plataforma de streaming Disney+ fará a transmissão do confronto pelas mídias sociais, assim como a ESPN pela rede de TV a cabo.

