6 hábitos comuns entre as pessoas menos inteligentes

Você pode estar sabotando sua inteligência sem nem perceber

Anna Júlia Steckelberg - 30 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Pavel Danilyuk)

A boa notícia é: inteligência não é uma herança imutável como a cor dos olhos. Ela é, na verdade, um músculo cerebral que pode (e deve!) ser treinado ao longo da vida. A má notícia? Tem gente que, sem perceber, adota hábitos que fazem justamente o contrário: atrofiar o próprio potencial cognitivo.

Com base em estudos científicos renomados, como o efeito Dunning-Kruger (1999) e as pesquisas da psicóloga Carol Dweck (2006), identificamos os seis hábitos mais comuns entre pessoas com baixo desenvolvimento intelectual.

Não é ofensa, é ciência. E, se algum desses comportamentos soa familiar… talvez seja hora de repensar.

1. Multitarefas em excesso

Parece produtivo fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas é cilada.

Estudos mostram que o multitasking afeta negativamente o foco, a memória de curto prazo e a qualidade das decisões. Ou seja: quem tenta fazer tudo de uma vez, acaba não fazendo nada direito.

2. Falta de curiosidade

Não questionar, não explorar, não querer entender como as coisas funcionam é uma porta de entrada para a estagnação mental.

A curiosidade é combustível para a inteligência.

3. Procrastinação crônica

Adiar tarefas importantes constantemente pode ser sintoma de má gestão do tempo e da atenção.

Pior: esse hábito mina a capacidade de concluir objetivos e aprender com a prática.

4. Alimentação ruim

Mente sã começa no prato.

Excesso de açúcar e alimentos ultraprocessados afeta diretamente a memória, a concentração e o desempenho cognitivo. Seu cérebro sente, e reclama.

5. Fugir de desafios

Segundo Carol Dweck, quem acredita que “nasceu assim” evita desafios por medo de errar.

E aí não aprende, não evolui, não cresce. Quem tem mentalidade de crescimento enxerga os erros como parte do caminho.

6. Arrogância intelectual (efeito Dunning-Kruger)

Gente com pouco conhecimento, mas muita confiança.

Esse efeito mostra que quem menos sabe é, muitas vezes, quem mais acredita saber, e isso atrapalha (e muito!) o aprendizado.

Mas calma: inteligência pode ser cultivada.

Ao abandonar esses hábitos, cultivar a curiosidade, buscar novos aprendizados e se desafiar, você não só evita os tropeços do QI… como constrói um cérebro afiado e preparado para o mundo.

