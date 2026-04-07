Erick Jacquin relata assalto dentro de táxi

Jacquin não se feriu e não deixou claro onde o caso aconteceu. Também não informou se fez um boleitm de ocorrência

Folhapress - 07 de abril de 2026

Na legenda do vídeo, Jacquin contou que já providenciará um novo aparlho para poder se comunicar. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O chef de cozinha e jurado do MasterChef (Band) Erick Jacquin usou as redes sociais para dizer que foi assaltado dentro de um táxi em São Paulo.

“Infelizmente, isso faz parte do Brasil. Eu fui assaltado faz pouco tempo. Ele roubou meu telefone”, comentou em vídeo.

Jacquin não se feriu e não deixou claro onde o caso aconteceu. Também não informou se fez um boleitm de ocorrência.

Segundo ele, felizmente o aparelho não contava com aplicativos de banco, e ele conseguiu alterar as senhas das redes sociais.

“Se mandarem mensagem para você, pedir dinheiro ou outra coisa, não sou eu, é outra pessoa. Gente, se cuidem, não façam igual a mim: não mexa no telefone dentro do táxi com o vidro do lado”, emendou.

Na legenda do vídeo, Jacquin contou que já providenciará um novo aparlho para poder se comunicar.

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