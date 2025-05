Goinfra publica contrato para conclusão do Anel Viário do Daia

Valor total direcionado pelo Governo do Estado foi de R$ 29 milhões

Samuel Leão - 30 de maio de 2025

Máquina trabalha na duplicação do anel viário do Daia, em Anápolis. (Foto: Divulgação/Goinfra)

O Governo de Goiás publicou, na edição da quinta-feira (29) do Diário Oficial do Estado (DOE), o contrato para a conclusão do Anel Viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Rápidas já havia divulgado o pronunciamento do vice-governador Daniel Vilela (MDB), que adiantou o envio de recursos estaduais para a obra.

O valor total direcionado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) foi de R$ 29 milhões.

Já corre o prazo para a conclusão, estabelecido em 7 meses, com o contrato tendo a vigência máxima de 11 meses.

A conclusão da intervenção deve facilitar o acesso de trabalhadores e recursos ao DAIA, adaptando uma pista que, atualmente, é de terra e tem a presença de diversos buracos.

Além dessa obra, correções no Aeroporto de Carga também devem ser realizadas pelo Poder Estadual e, posteriormente, a Infraero irá concluir a unidade, com o uso de verbas federais.