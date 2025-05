Veja como trocar ingressos para Arraiá do Bem 2025 em Goiânia

Horários estendidos buscam facilitar a inclusão dos trabalhadores goianienses no evento

Natália Sezil - 31 de maio de 2025

Arraiá do Bem traz três dias de evento com programação musical e gastronômica. (Foto: Divulgação)

Goianienses que querem aproveitar as festas juninas da melhor forma, no Arraiá do Bem 2025, já podem retirar os ingressos gratuitos. A troca é feita exclusivamente de forma presencial, no Goiânia Arena.

São três dias de festividade: o Arraiá do Bem acontece de 06 a 08 de junho no Estádio Serra Dourada.

Cada CPF tem direito a um ingresso por dia de evento, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Também é permitida a retirada de entradas para até dois filhos, diante das doações.

O período de troca teve início nesta sexta-feira (30) e segue pelos próximos dias. Acontece neste domingo (1º), das 10h às 18h; e de segunda (02) a quinta-feira (05), das 12h às 20h. De sexta-feira (06) a domingo (08), a troca é a partir das 09h, até esgotarem os ingressos.

A programação do evento busca atender a diversos públicos, incluindo as crianças. O Secretário da Retomada, César Moura, lembra que haverá um espaço do Colégio Tecnológico (Cotec) com salão de beleza, espaço kids e jogos – de forma gratuita.

Por isso, a recomendação para quem planeja levar os filhos é ficar perto dessa estrutura. “Esse espaço será próximo à arquibancada”, adiantou Moura, “já tem toda uma estrutura preparada para o público infantil”.

Programação

Na sexta-feira, 06 de junho, os portões do Arraiá do Bem abrem às 16h. Os shows devem ter início às 17h30. Sobem ao palco Calcinha Preta, Hugo e Guilherme, Grelo, e Valéria Barros.

No sábado (07), as apresentações têm o mesmo horário, mas portões estarão abertos mais cedo, já às 15h. Tarcísio do Acordeon, Leonardo, e a dupla Humberto e Ronaldo animam o evento.

Já no domingo (08), o público pode entrar a partir das 15h, e as apresentações começam pouco depois, às 15h30. A programação conta com João Bosco e Vinícius, Xand Avião, Bruno e Denner, Mattão e Monteiro, e a dupla VH e Alexandre.

Além da música, mais de 60 barraquinhas com comidas típicas devem compor a festividade. Pamonha, empadão, caldos e jantinhas são alguns exemplos da Vila Gastronômica.

Segurança reforçada

Segundo o Governo de Goiás, a segurança será reforçada dentro e fora do estádio. Serão cerca de 190 agentes públicos, mais 170 seguranças privados e 30 brigadistas.

Revista individual e sistema de videomonitoramento com câmeras de alta resolução também compõem o planejamento, além de policiais à paisana, para “ações investigativas e preventivas”.

Viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estarão nas imediações da BR-153, enquanto o entorno do Serra Dourada fica sob cuidado da Secretaria Municipal de Trânsito (SET).

