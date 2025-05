Simpatia simples para eliminar energias negativas e atrair prosperidade

Há rituais simples, com elementos acessíveis, que podem ajudar a remover as energias negativas e abrir caminhos

Gabriella Licia - 31 de maio de 2025

O sal grosso é um ótimo composto para afastar a inveja. (Foto: Reprodução)

Se você sente que as coisas não estão fluindo como deveriam, seja na vida financeira, nos relacionamentos ou até mesmo no seu bem-estar, talvez seja hora de fazer uma limpeza energética. E nem sempre é preciso algo complexo para isso. Há rituais simples, com elementos acessíveis, que podem ajudar a remover as energias negativas e abrir caminhos para a prosperidade.

Entre as simpatias mais populares está a combinação de dois ingredientes poderosos: o sal grosso e o arroz cru. O sal é conhecido por sua capacidade de purificação, capaz de absorver cargas negativas e limpar o ambiente. Já o arroz simboliza fartura e prosperidade, sendo utilizado em diversas culturas como sinal de boa sorte.

A simpatia que une esses dois elementos ganhou destaque recentemente por sua simplicidade e por ser fácil de fazer em casa. É uma prática que não exige fé específica, mas sim intenção e conexão com o momento de mudança que você deseja atrair.

Simpatia de sal e arroz para atrair prosperidade

Para fazer essa simpatia, é muito simples! Você vai precisar de um copo de vidro transparente, três colheres de sopa de sal grosso e sete colheres de sopa de arroz cru.

Misture os dois ingredientes no copo e posicione-o em um local fixo da sua casa, de preferência perto da porta de entrada ou em um canto tranquilo. Deixe o copo ali por sete dias, sem mexer e sem comentar sobre o ritual com outras pessoas.

Durante esse período, é importante manter uma postura positiva e mentalizar o que você deseja atrair. Ao final da semana, descarte o conteúdo do copo em um vaso com terra ou em um jardim, agradecendo mentalmente pela limpeza e pelas novas energias que estão por vir.

