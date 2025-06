Bombeiro faz alerta importante para pais e mães de crianças

Todas as mães, pais, tios e avós deveriam ver esse vídeo!

Magno Oliver - 01 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela/ Instagram/ @majormarra)

Um alerta muito importante publicado em vídeo no Instagram pelo Corpo de Bombeiros trouxe atenção dos internautas para quem tem criança em casa e leva para praticar natação e atividades aquáticas.

O motivo é um alerta simples, mas bastante importante, publicado na página do @majormarra sobre a maneira como os pais de crianças pequenas usam a toalha após um banho de piscina.

Dessa forma, o tutorial simples e prático chamou atenção para uma atitude que muitos pais e mães de pequenos cometem e não se atentam ao risco que estão colocando a vida de seus filhos e filhas.

Hospitais têm registrado aumento no número de afogamentos. Pensando nisso, o major Marra decidiu trazer medidas de segurança para ajudar os responsáveis a protegerem suas crianças.

Assim, no vídeo, o major do Corpo de Bombeiros mostra que enrolar a toalha sobre os ombros da criança é perigoso., representando um grande risco de segurança.

Segundo comunicado do Corpo de Bombeiros, esse gesto aparentemente inofensivo pode acabar imobilizando os braços da criança.

Dessa forma, caso ela tropece ou escorregue perto da piscina ou local com água, não conseguirá usar os braços para se proteger ou se salvar do perigo.

Ele demonstra a situação de perigo e explica que a toalha presa nos ombros impede movimentos básicos de defesa. Assim, em casos de queda, a criança pode bater a cabeça ou até cair dentro da água, sem ter reação para nadar ou pedir por socorro.

Por conta do desconhecimento do perigo, o vídeo viralizou nas redes sociais e ganhou destaque em segundos. A orientação do bombeiro é passar a toalha por baixo dos braços das crianças, como se estivessem vestindo um colete.

Por fim, sua criança fica aquecida e com os braços livres para se proteger em casos de acidente. A ação preventiva reduz significativamente o risco de quedas perigosas à beira de piscinas e ambientes aquáticos.

Confira o vídeo completo com a dica importante:

