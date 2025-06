Placa intimidadora chama atenção de quem tenta passar por porta

Mensagem tentava salvar as pessoas que passavam antes que acontecesse algo pior

Magno Oliver - 01 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @Placashistoria)

As placas são importantes para a comunicação como um todo, pois ajudam as pessoas em diversos assuntos e pautas do cotidiano. Seja para trabalhar, emitir um aviso, alertar algum perigo, as placas são ferramentas de comunicação muito úteis.

Assim, uma simples placa em uma porta virou atração em uma vizinhança após receber um aviso inusitado que mesclou humor, medo e mistério.

O episódio inesperado aconteceu em um grande condomínio e viralizou nas redes sociais esta semana. Os internautas expressaram diversas reações.

O aviso ganhou tanta fama e repercussão que foi parar em uma postagem no Instagram do @placashistória. O conteúdo divertiu e alertou os internautas.

A protagonista desse caso foi uma placa colada com fita adesiva na porta lateral da entrada de um condomínio.

A mensagem no texto dela já advertia, de forma passivo-agressiva: “Use a outra porta, o Pato vai atacar você se você for por essa!”.

Apesar do tom cômico e aparentemente agressivo do texto do aviso, moradores, entregadores por aplicativo e visitantes levaram a advertência muito a sério e optaram por obedecer.

Assim, quem arriscava abrir a porta ignorando o aviso, de fato encontrava o famoso pato enfurecido pronto para avançar com bicadas e as asas ao alto já em alerta.

“Gente, como assim deixam um pato vigiar a entrada de um condomínio desse tamanho?”, questionou uma seguidora nos comentários.

“Quem não tem cão, vigia com pato, não é mesmo?”, ironizou e brincou um seguidor nos comentários.

Confira a postagem com a placa intimidadora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Se tem placa, tem historia (@placashistoria)

