6 alimentos que não podem ir pra geladeira de jeito nenhum (melhor ficar atento)

É bom dar uma conferida nos itens que você tem em casa e retirar imediatamente caso tenha algum da lista

Magno Oliver - 04 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Não Sou Dondoca)

Existem alguns alimentos que nunca devem ser armazenados dentro da geladeira, só que as pessoas não aprendem e acabam repetindo esse erro doméstico.

Alguns desses alimentos mofam, emborracham, murcham, endurecem e podem até criar bolores prejudiciais à saúde. É preciso ter muita atenção com o que você coloca na sua geladeira.

1. Pepinos (japonês e normal)

O pepino na geladeira é um erro doméstico grave que muita gente comete sem saber. Isso porque a umidade da geladeira e a refrigeração aceleram sua deterioração, deixando ele murcho e bem borrachudo.

As temperaturas frias reduzem a quantidade de água na estrutura do vegetal e causam perda de firmeza da sua massa interna. Ele fica murcho, sem crocância.

2. Gengibre

Cheiroso, gostinho agradável, porém não pode ficar na geladeira. Assim, o gengibre guardado na geladeira também é suscetível à formação de fungos e bactérias que prejudicam nosso organismo.

As condições frias e úmidas da geladeira levam à criação de mofo bem na ponta da raiz do alimento e pode formar bactérias prejudiciais à saúde.

3. Alho

As baixas temperaturas fazem com que o alho germine mais rápido e fique mofado, com a textura ruim. Além disso, a refrigeração da geladeira faz com ele fique murcho e bem emborrachado. Ele também pode criar bolores e fungos prejudiciais à saúde, em especial à flora intestinal.

4. Cebolas (roxa e normal)

Cebola deve ficar longe da geladeira. Isso porque a refrigeração é prejudicial tanto na textura quanto na vida útil do alimento.

Assim, a umidade presente dentro da geladeira promove o crescimento de mofo e fornece o ambiente perfeito para o crescimento de esporos de fungos. Ela fica pastosa, não fica legal. O ideal é guardar em um recipiente aberto e ventilado.

5. Pimentão

Pimentão verde, vermelhinho ou amarelo, não importa, ele não gosta de frio e menos ainda de umidade.

Se você reparar nos hortifrutis dos supermercados, ele nunca está em uma sessão refrigerada e sim com boa ventilação. Na geladeira, o pimentão perde a crocância e mofa.

6. Limão

O limão na geladeira endurece a casca e o sumo, seca por dentro, perde o sabor e até desenvolve mofo.

Assim, a indicação é deixar o alimento em um recipiente de vidro limpo com água filtrada. Se estiver cortado, coloque a parte da fruta em contato com a água para que se mantenha úmida e não resseque.

