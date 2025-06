Conheça a carne para bife ou picadinho que dá de 10 a 0 em muitas de primeira

Ela é mais barata, saborosa e surpreende no preparo rápido do dia a dia

Anna Júlia Steckelberg - 04 de junho de 2025

Nem sempre o melhor está nas carnes mais caras. Muitos consumidores estão redescobrindo cortes que pareciam esquecidos nos açougues e supermercados — e um deles tem conquistado até os paladares mais exigentes.

Estamos falando da paleta bovina, um corte que vem da parte dianteira do boi e que se destaca pela versatilidade, sabor marcante e excelente custo-benefício.

1 – Textura perfeita para picadinho

A paleta tem fibras bem distribuídas e uma leve gordura entremeada, o que garante suculência ao ser cortada em cubos para o famoso picadinho com batatas ou legumes.

2 – Ótima para bifes na frigideira

Quando cortada em fatias finas e bem temperada, ela vai direto para a frigideira e fica com uma crostinha irresistível. Fica pronta em poucos minutos e agrada toda a família.

3 – Muito mais em conta que alcatra ou contrafilé

Além do sabor, o preço é um atrativo à parte. Enquanto carnes nobres estão cada vez mais caras, a paleta entrega qualidade por um valor mais acessível — perfeita para quem quer comer bem sem gastar muito.

4 – Ideal para quem gosta de cozinhar com criatividade

Ela combina com molhos, temperos fortes, refogados, arroz carreteiro, escondidinhos e até estrogonofe. É uma carne coringa que permite muitas combinações.

5 – Nutritiva e fácil de encontrar

A paleta tem alto teor de ferro e proteínas, além de estar presente em praticamente todos os açougues e supermercados — um alívio para quem não quer perder tempo procurando cortes difíceis.

6 – Cozimento rápido na panela de pressão

Se o tempo for curto, basta cortar em pedaços médios, colocar na pressão com temperos e esperar 20 minutos. O resultado é uma carne macia, pronta para servir com arroz ou purê.

No fim das contas, a paleta é a carne ideal para quem quer praticidade, sabor e economia na cozinha. Se ainda não experimentou, vale a pena incluir na sua próxima compra — o sabor vai te surpreender.