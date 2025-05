Conheça as 4 melhores carnes do açougue para passar bem o mês e não precisar gastar tanto

Economize sem abrir mão do sabor com essas opções certeiras para o seu churrasco ou almoço do dia a dia

Anna Júlia Steckelberg - 13 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube)

Com a alta nos preços, muita gente tem evitado passar no açougue com frequência. Mas a verdade é que dá, sim, para manter uma alimentação saborosa e nutritiva mesmo gastando menos.

A chave está em escolher os cortes certos — aqueles que rendem bem, custam menos e ainda são super versáteis na cozinha.

A seguir, listamos as 4 melhores carnes do açougue para você garantir boas refeições durante o mês sem estourar o orçamento.

1. Acém

O acém é o clássico custo-benefício. É uma carne macia, saborosa e que pode ser usada em receitas variadas, como carne cozida, picadinho, ensopados e até hambúrguer caseiro. Cozinhando com paciência, você transforma esse corte em um verdadeiro banquete.

2. Paleta bovina

Outro corte que costuma ser mais barato e rende muito. A paleta é ideal para preparar carne de panela, assados ou desfiar e usar em recheios. Quando bem temperada, ela surpreende pelo sabor e textura.

3. Frango inteiro (ou coxa e sobrecoxa)

Nem só de boi vive o brasileiro! O frango ainda é uma das proteínas mais acessíveis. Comprar o frango inteiro e dividir em partes sai bem mais em conta. Já a coxa e sobrecoxa têm um bom rendimento e ficam deliciosas assadas ou ensopadas.

4. Linguiça toscana

Barata, fácil de preparar e com grande aceitação entre adultos e crianças. A linguiça toscana pode ir do churrasco ao arroz carreteiro, passando pelo feijão tropeiro. E o melhor: uma embalagem costuma render várias refeições.

Dica final: compre com planejamento

Se puder, vá ao açougue no início do mês, aproveite promoções e já congele porções separadas. Isso evita desperdício e ajuda você a ter sempre uma carne boa disponível na geladeira — mesmo quando o dinheiro apertar.

