O que acontece com o seu corpo se você parar de comer pão por 7 dias

Nutricionista explica os prós e contras de tomar essa medida alimentícia drástica

Magno Oliver - 06 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela /YouTube)

Pão no café da manhã, no lanche da tarde, de pré ou pós treino, não importa, as pessoas comem esse alimento em vários momentos do dia.

Assim, por ser prático, acessível e de baixo custo, o pão é um dos alimentos mais presentes na mesa do brasileiro. Ele virou símbolo de conforto alimentar, principalmente o tão querido e consumido pão francês.

Porém, o que muitos não percebem é que o consumo diário e excessivo desse alimento pode trazer impactos diretos na saúde e no funcionamento do organismo.

Mas afinal, o que acontece com o nosso corpo se a gente deixar de comer pão por 7 dias?

O professor de nutrição da Faculdade Anhanguera de Divinópolis (MG), o nutricionista Alessandro Mascarenhas, explicou ao Metrópoles que o pão não é um vilão na alimentação.

“Do ponto de vista nutricional, é um alimento feito de farinha refinada, o que traz muitos carboidratos à dieta e leva a um alto índice glicêmico. Entretanto, o pão não é ruim se estiver em uma dieta equilibrada e pode se tornar mais saudável com o acompanhamento correto”, afirma.

Para quem consome muito, nos três primeiros dias de abstinência de pão, os níveis de energia tendem a se estabilizar e o corpo passa a usar gordura armazenada como fonte de combustível. Com cinco dias, a pele apresenta melhora na textura, redução no consumo de açúcar e glúten e acontece controle na oleosidade e inflamações corporais.

Retirar o pão ajuda a regular o intestino e quem sofre com vermelhidão na pele percebe mudanças positivas na espessura e redução de manchas. No sétimo dia temos sinais claros de adaptação e redução no desejo por doces e a fome descontrolada.

O equilíbrio hormonal melhora e há mais disposição para as atividades rotineiras, o sono também fica mais profundo e reparador. Vale lembrar que o pão não é um vilão e o problema está na quantidade, frequência e tipo que se consome.

