6 erros que quem tem o costume de jogar na Lotofácil jamais deve cometer:

Gabriella Licia - 07 de junho de 2025

Confira resultado da Lotofácil. (Foto: Divulgação/CEF)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil, especialmente por oferecer boas chances de vitória em comparação com outros jogos.

Mas, mesmo com regras simples, muitos apostadores cometem erros que reduzem, e muito, suas chances de ganhar. E a pior parte disso: alguns desses hábitos são repetidos por quem joga há anos, sem perceber o quanto atrapalham e afastam ainda mais as possibilidades de se tornar o próximo rico.

Se você é do tipo que aposta com frequência, vale a pena revisar sua estratégia. Evitar determinados comportamentos pode não garantir um prêmio milionário, mas certamente aumenta a eficiência do jogo e evita frustrações desnecessárias. Afinal, a loteria também envolve inteligência e observação, não só sorte.

1. Jogar sempre com os mesmos números

Apostar nas mesmas dezenas repetidamente pode parecer seguro, mas não aumenta a chance de acerto. Cada sorteio é independente do outro.

2. Escolher números baseados em datas comemorativas

Esse erro na Lotofácil é imperdoável. São apenas 25 números. Não dá para perder as chances escolhendo datas como aniversários ou feriados. Isso limita a aposta.

3. Ignorar a estatística dos sorteios anteriores

Analisar os resultados anteriores não garante vitória, mas pode ajudar a variar as apostas com base em padrões frequentes.

4. Esquecer o equilíbrio entre pares e ímpares

Muitos resultados da Lotofácil costumam ter uma distribuição equilibrada entre números pares e ímpares. Apostar só em um grupo é um erro comum.

5. Não diversificar as apostas

Jogar sempre com os mesmos padrões pode diminuir as chances. Testar combinações diferentes é essencial.

6. Apostar além do que pode perder

A loteria deve ser entretenimento. Nunca comprometa seu orçamento em busca de um prêmio incerto. Inclusive, muitas pessoas acabam retirando valores importantes de contas mensais. Isso é um erro muito grave.

