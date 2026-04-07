Advogada mostra passo a passo para cancelar débito automático de uma conta, mesmo quando gerente de banco diz que não tem como
Advogada mostra passo a passo para cancelar débito automático de uma conta, mesmo quando gerente de banco diz que não tem como
Muitos consumidores ainda acreditam que não podem cancelar um débito automático após autorizar o desconto. No entanto, a legislação permite que o cliente revogue essa autorização a qualquer momento, inclusive em casos de empréstimos ou cobranças recorrentes.
As orientações foram compartilhadas pela advogada Fernanda Leal (@zerandodividas_), especialista em direito bancário e tributário.
Cancelamento pode ser feito a qualquer momento
Segundo a especialista, o cliente pode solicitar o cancelamento do débito automático mesmo após ter autorizado anteriormente.
Ou seja, o banco não pode continuar realizando descontos contra a vontade do titular da conta.
Além disso, a autorização de débito não é irreversível.
O que fazer quando o banco se recusa
Em alguns casos, consumidores relatam que gerentes afirmam que o cancelamento não é possível.
No entanto, essa informação não procede.
Quando isso acontece, a recomendação é formalizar uma reclamação diretamente no Banco Central.
Assim, o pedido passa a ter registro oficial e exige resposta da instituição financeira.
Como registrar a reclamação
A advogada orienta que o consumidor apresente uma solicitação formal.
Veja um modelo de texto indicado:
📄 MODELO DE RECLAMAÇÃO – CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Venho por meio desta solicitar o cancelamento imediato do débito automático vinculado ao contrato nº [informar], referente a [empréstimo/cartão], junto à instituição financeira [nome do banco].
Informo que, mesmo após manifestação de interesse no cancelamento, os valores continuam sendo debitados automaticamente da minha conta.
Essa situação fere meu direito de revogar a autorização previamente concedida.
Diante disso, solicito:
- Cancelamento imediato do débito automático;
- Confirmação formal do cancelamento;
- Suspensão de novos descontos;
- Análise para devolução de valores, caso existam cobranças indevidas.
Atenciosamente,
[Nome completo]
[CPF]
Por que formalizar é importante
Ao registrar a reclamação, o consumidor cria um histórico da solicitação.
Além disso:
- o banco precisa responder oficialmente
- o caso fica documentado
- o cliente ganha mais força na negociação
Por isso, a formalização se torna essencial.
Atenção à situação financeira
A advogada também alerta que manter descontos automáticos pode agravar dificuldades financeiras.
Assim, interromper o débito pode ajudar o consumidor a reorganizar o orçamento.
No entanto, isso não elimina a dívida, que ainda pode ser cobrada por outros meios.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!