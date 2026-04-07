Advogada mostra passo a passo para cancelar débito automático de uma conta, mesmo quando gerente de banco diz que não tem como

Advogada mostra passo a passo para cancelar débito automático de uma conta, mesmo quando gerente de banco diz que não tem como

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Justiça pode bloquear contas bancárias e gerar restrições financeiras para pessoas com dívidas inscritas em dívida ativa.
(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Muitos consumidores ainda acreditam que não podem cancelar um débito automático após autorizar o desconto. No entanto, a legislação permite que o cliente revogue essa autorização a qualquer momento, inclusive em casos de empréstimos ou cobranças recorrentes.

As orientações foram compartilhadas pela advogada Fernanda Leal (@zerandodividas_), especialista em direito bancário e tributário.

Cancelamento pode ser feito a qualquer momento

Segundo a especialista, o cliente pode solicitar o cancelamento do débito automático mesmo após ter autorizado anteriormente.

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Ou seja, o banco não pode continuar realizando descontos contra a vontade do titular da conta.

Além disso, a autorização de débito não é irreversível.

O que fazer quando o banco se recusa

Em alguns casos, consumidores relatam que gerentes afirmam que o cancelamento não é possível.

No entanto, essa informação não procede.

Quando isso acontece, a recomendação é formalizar uma reclamação diretamente no Banco Central.

Assim, o pedido passa a ter registro oficial e exige resposta da instituição financeira.

Como registrar a reclamação

A advogada orienta que o consumidor apresente uma solicitação formal.

Veja um modelo de texto indicado:

📄 MODELO DE RECLAMAÇÃO – CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Venho por meio desta solicitar o cancelamento imediato do débito automático vinculado ao contrato nº [informar], referente a [empréstimo/cartão], junto à instituição financeira [nome do banco].

Informo que, mesmo após manifestação de interesse no cancelamento, os valores continuam sendo debitados automaticamente da minha conta.

Essa situação fere meu direito de revogar a autorização previamente concedida.

Diante disso, solicito:

  • Cancelamento imediato do débito automático;
  • Confirmação formal do cancelamento;
  • Suspensão de novos descontos;
  • Análise para devolução de valores, caso existam cobranças indevidas.

Atenciosamente,
[Nome completo]
[CPF]

Por que formalizar é importante

Ao registrar a reclamação, o consumidor cria um histórico da solicitação.

Além disso:

  • o banco precisa responder oficialmente
  • o caso fica documentado
  • o cliente ganha mais força na negociação

Por isso, a formalização se torna essencial.

Atenção à situação financeira

A advogada também alerta que manter descontos automáticos pode agravar dificuldades financeiras.

Assim, interromper o débito pode ajudar o consumidor a reorganizar o orçamento.

No entanto, isso não elimina a dívida, que ainda pode ser cobrada por outros meios.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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