Advogada mostra passo a passo para cancelar débito automático de uma conta, mesmo quando gerente de banco diz que não tem como

Advogada mostra passo a passo para cancelar débito automático de uma conta, mesmo quando gerente de banco diz que não tem como

Gabriel Yuri Souto - 07 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Muitos consumidores ainda acreditam que não podem cancelar um débito automático após autorizar o desconto. No entanto, a legislação permite que o cliente revogue essa autorização a qualquer momento, inclusive em casos de empréstimos ou cobranças recorrentes.

As orientações foram compartilhadas pela advogada Fernanda Leal (@zerandodividas_), especialista em direito bancário e tributário.

Cancelamento pode ser feito a qualquer momento

Segundo a especialista, o cliente pode solicitar o cancelamento do débito automático mesmo após ter autorizado anteriormente.

Ou seja, o banco não pode continuar realizando descontos contra a vontade do titular da conta.

Além disso, a autorização de débito não é irreversível.

O que fazer quando o banco se recusa

Em alguns casos, consumidores relatam que gerentes afirmam que o cancelamento não é possível.

No entanto, essa informação não procede.

Quando isso acontece, a recomendação é formalizar uma reclamação diretamente no Banco Central.

Assim, o pedido passa a ter registro oficial e exige resposta da instituição financeira.

Como registrar a reclamação

A advogada orienta que o consumidor apresente uma solicitação formal.

Veja um modelo de texto indicado:

📄 MODELO DE RECLAMAÇÃO – CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Venho por meio desta solicitar o cancelamento imediato do débito automático vinculado ao contrato nº [informar], referente a [empréstimo/cartão], junto à instituição financeira [nome do banco].

Informo que, mesmo após manifestação de interesse no cancelamento, os valores continuam sendo debitados automaticamente da minha conta.

Essa situação fere meu direito de revogar a autorização previamente concedida.

Diante disso, solicito:

Cancelamento imediato do débito automático;

Confirmação formal do cancelamento;

Suspensão de novos descontos;

Análise para devolução de valores, caso existam cobranças indevidas.

Atenciosamente,

[Nome completo]

[CPF]

Por que formalizar é importante

Ao registrar a reclamação, o consumidor cria um histórico da solicitação.

Além disso:

o banco precisa responder oficialmente

o caso fica documentado

o cliente ganha mais força na negociação

Por isso, a formalização se torna essencial.

Atenção à situação financeira

A advogada também alerta que manter descontos automáticos pode agravar dificuldades financeiras.

Assim, interromper o débito pode ajudar o consumidor a reorganizar o orçamento.

No entanto, isso não elimina a dívida, que ainda pode ser cobrada por outros meios.

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