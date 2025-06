Risco à saúde: Anvisa manda recolher whey protein de chocolate feito por marca famosa

Produto apresentou bactéria acima do limite e pode causar intoxicação alimentar

Pedro Ribeiro - 07 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

A Anvisa determinou o recolhimento de um lote do whey protein sabor chocolate da Piracanjuba, uma das marcas mais conhecidas do Brasil.

O motivo? A presença da bactéria Staphylococcus aureus em níveis acima do permitido, o que representa risco à saúde e pode causar intoxicação alimentar.

O alerta foi divulgado nesta sexta-feira (6), após o resultado da análise feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (DF).

O lote afetado é o 23224 do produto “Whey Protein Suplemento Alimentar em Pó, sabor chocolate”.

Essa bactéria, em grande quantidade, pode produzir toxinas perigosas e provocar sintomas como náuseas, vômitos, cólicas e diarreia.

A Piracanjuba informou que possui laudos de laboratórios credenciados pela própria Anvisa que atestam a conformidade do produto. Mesmo assim, disse que tomará as providências cabíveis.

Leia íntegra da nota da Piracanjuba

“Em vista da medida tomada pela Anvisa em relação ao Whey em Pó Piracanjuba, a empresa esclarece que possui laudo atestando a regularidade e a conformidade do produto emitido por laboratórios credenciados pela própria agência sanitária. A companhia informa que tomará as providências cabíveis para a resolução do tema.”