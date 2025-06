Preso homem que apalpou nádegas e tentou roubar celular de jovem que voltava da igreja em Anápolis

Suspeito tentou fugir para região de mata, mas foi contido por populares, que o seguraram até a chegada da PM

Beatriz Bueno - 08 de junho de 2025

Populares imobilizaram o suspeito até a chegada da PM. (Foto: Reprodução)

Um homem foi detido por populares após tentar roubar o celular e apalpar as nádegas de uma jovem de 23 anos que deixava uma igreja, na manhã deste domingo (08), no bairro Granville, em Anápolis.

A mulher estava acompanhada de uma familiar quando foi surpreendida pelo suspeito. Ao perceber a aproximação, a jovem conseguiu trocar o celular de mão rapidamente para dificultar o roubo. Neste momento, o agressor apalpou as nádegas da vítima.

Após a tentativa frustrada de levar o aparelho, o homem fugiu em direção a uma área de mata próxima. Algumas pessoas que passavam pelo local presenciaram a situação e iniciaram uma perseguição.

O suspeito tropeçou em um barranco dentro da vegetação, o que facilitou a aproximação dos populares. Uma vez alcançado, ele foi imobilizado até a chegada da equipe policial.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conduziu o suspeito à delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC), que deverá apurar as circunstâncias do ocorrido e tomar as medidas legais cabíveis.

