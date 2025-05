PC investiga roubo violento sob ameaça e tortura de fazendeiro em Pirenópolis

Supostos criminosos chegaram a sabotar a motocicleta da vítima para impedir que ele procurasse socorro após o crime

Thiago Alonso - 09 de maio de 2025

Polícia Civil deflagrou operação em Pirenópolis. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) deflagrou nesta quinta-feira (08) a Operação Laço de Aço, que investiga uma suposta invasão, seguida de torturas e roubos em uma fazenda de Pirenópolis, no Leste de Goiás.

Conforme apontado pelo inquérito, o crime teria ocorrido no dia 29 de novembro de 2024, quando os supostos autores teriam adentrado à residência durante a noite e rendido o morador do local com extrema brutalidade.

Durante a ação, os suspeitos imobilizaram a vítima com abraçadeiras, enquanto o mantinha sob constante ameaça com arma de fogo, chegando até mesmo a torturá-lo, simulando um enforcamento utilizando um fio de energia.

As agressões serviam como forma de intimidação ao homem, para que ele fizesse depósitos em dinheiro até o dia seguinte, ou ele seria morto.

Segundo a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, no dia do crime, a dupla ainda subtraiu R$ 1 mil em espécie, dois aparelhos celulares e joias da vítima.

Antes de sair da fazenda, os suspeitos chegaram a sabotar a motocicleta da vítima, para impedir que ele procurasse as autoridades pedisse socorro de imediato.

Ainda de acordo com a PC, indícios apontaram que os suspeitos seriam moradores de Pirenópolis — onde foi deflagrada parte da operação — e Aparecida de Goiânia.

Agora, cabe às autoridades dar prosseguimento no inquérito, assim como novas diligências que devem auxiliar nas identificações dos suspeitos, assim como possíveis outros envolvidos.

