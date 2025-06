PM de Anápolis frustra “rolezinho do grau” e publicação divide opiniões; veja

Agradecimentos e críticas disputaram espaço nos comentários da postagem, que repercutiu entre internautas

Natália Sezil - 02 de junho de 2025

Postagem da PM sobre a Operação 2 Rodas dividiu opiniões. (Foto: Reprodução)

Agradecimentos e críticas dividiram espaço nos comentários de uma postagem feita pelo 4º Batalhão da Polícia Militar (PM), sobre motociclistas que “dão o grau”, nesta segunda-feira (02).

Na publicação, que repercutiu em Anápolis, os policiais usam um tom quase “descontraído” para exibirem a Operação 2 Rodas, promovida na tarde de domingo (1º).

Trata-se de uma ação preventiva que apreendeu 13 motocicletas e conduziu duas pessoas à Central de Flagrantes, sob a justificativa de estarem em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

O vídeo usa uma fala comum na internet para exemplificar a ação das autoridades: mostra um jovem “dando o grau” em uma via da cidade, com a legenda “o início de um sonho”.

Em seguida, no entanto, as palavras são substituídas por outras: “deu tudo errado”. O cenário muda junto – os jovens são abordados pela PM e são vistos empurrando as motos e com as mãos na cabeça.

As imagens logo deram o que falar entre alguns internautas anapolinos, que apresentaram opiniões bem diversas.

Alguns discordaram do posicionamento e ficaram ao lado dos motociclistas, enquanto outros parabenizaram o trabalho das autoridades para manter a segurança das vias.

Para os que criticaram a abordagem, a ação de “dar o grau” não significa uma “brincadeira perigosa”.

Em vez disso, segundo defenderam, seria uma “identidade, cultura, forma de expressão“, um suposto motivo para se sentirem parte de algo e “se manter longe de caminhos ruins”. A opinião reuniu várias discordâncias.

Alguns internautas elogiaram o trabalho dos policiais, agradecendo pela operação. “Orgulho dos anjos de farda”, comentaram, pedindo que a PM continue com o trabalho.

Já em outros comentários, os internautas disseram que o registro seria uma exceção, não uma regra. “Leva 10 fugas, tem que ganhar pelo menos um”, disse um deles.

