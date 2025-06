Bebê recebe nome inédito no Brasil (foi inventado pela mãe e é o único no país)

Novidade chamou atenção não só pela sonoridade exótica, mas também pela odisseia burocrática que a mãe enfrentou

Anna Júlia Steckelberg - 09 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/TJCE)

Todo mundo tem aquele amigo com nome que dá trabalho para professora na chamada da escola. Mas Daniele Pereira Brandão Xavier levou a originalidade a um novo patamar. Em outubro de 2022, ela decidiu registrar sua filha com um nome que nunca antes havia aparecido nos registros brasileiros: Amayomi. Isso mesmo. A pequena é oficialmente a primeira pessoa no Brasil com esse nome.

A novidade chamou atenção não só pela sonoridade exótica, mas também pela odisseia burocrática que Daniele enfrentou. Segundo ela contou à Revista Crescer, a funcionária do cartório em São Paulo travou o processo de registro na hora. O motivo? Nunca ninguém tinha registrado alguém como Amayomi. Resultado: foi necessário acionar o cartório central para uma autorização especial, ou partir para um processo judicial.

“Fiquei surpresa. Com meus dois outros filhos, não tive esse tipo de problema. Saber que minha bebê é a primeira e única é algo bem diferente”, afirmou Daniele.

Mas de onde vem esse nome tão único?

Tudo indica que ele é uma releitura do nome Abayomi, de origem iorubá. Essa palavra carrega um significado potente: “aquele que traz felicidade” ou “encontro precioso”.

No Brasil, o nome também está associado às tradicionais bonecas abayomi, feitas com retalhos por mulheres negras escravizadas, como uma forma de carinho e proteção às crianças durante o período da escravidão.

O Enap (Escola Nacional de Administração Pública) destaca que essas bonecas são símbolos de resistência e afeto. E como nomes têm poder, Daniele quis criar algo novo, que honrasse essa herança, mas com um toque de exclusividade.

O resultado? Um nome que mistura ancestralidade, afeto e originalidade, e que certamente não será confundido com nenhum outro no parquinho.

Agora fica a dúvida: estamos diante de uma tendência ou de um caso único?

Seja como for, Amayomi já nasceu fazendo história. E mostrando que, quando se trata de amor de mãe, até o nome vira invenção.

