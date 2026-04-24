Ladrão tenta fugir com moto, é derrubado por dono e acaba preso em Anápolis

Câmeras de segurança registraram tentativa de furto na porta de estabelecimento comercial

Augusto Araújo - 24 de abril de 2026

Câmera registrou tentativa de furto. (Imagem: Reprodução)

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (23), após tentar furtar uma motocicleta no Residencial Aldeia dos Sonhos, em Anápolis. O caso foi flagrado por câmeras de segurança.

A situação ocorreu na Rua Guatambu, onde a motocicleta estava estacionada em frente a uma açaiteria, com a chave na ignição.

O suspeito conseguiu montar no veículo e iniciar a fuga. Porém, o dono da moto – que também é proprietário do estabelecimento comercial – percebeu a ação e reagiu imediatamente.

Assim, ele conseguiu retirar o suspeito da moto. Em seguida, o suspeito começou a fugiu a pé e, durante a perseguição, se armou com um pedaço de madeira.

Dessa forma, iniciou-se uma luta corporal. Os dois chegaram a entrar em uma área de mata, local onde o suspeito caiu, bateu a cabeça em uma pedra e ficou momentaneamente desorientado.

Com a ajuda de populares, o autor foi retirado do matagal e contido até a chegada da Polícia Militar. A vítima apresentava ferimentos no rosto e nas pernas, decorrentes das agressões.

Uma equipe do Samu foi acionada e prestou atendimento no local, mas o suspeito recusou atendimento médico.

Ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Anápolis, para os devidos procedimentos legais. Agora, o homem deve responder por tentativa de furto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!