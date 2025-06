Especial Dia dos Namorados: Rio Vermelho Atacadista tem opções para todos os tipos de amor

Com preços acessíveis, as prateleiras estão recheadas de possibilidades para presentear quem você mais ama

Gabriella Licia - 10 de junho de 2025

Rio Vermelho Atacadista tem duas unidades em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O Dia dos Namorados está chegando e, com ele, aquela dúvida gostosa: como surpreender quem a gente ama? Para quem busca presentes que vão além do óbvio, o Rio Vermelho Atacadista preparou uma seleção especial com opções que combinam afeto, sabor e criatividade.

Das clássicas garrafas de vinho aos queijos finos, passando por itens para compor aquela cesta especial, com carinho e ingredientes perfeitos para um jantar romântico, as possibilidades são muitas. E o melhor: cabem em todos os bolsos.

O clima de amor também se espalha pelos corredores da unidade do bairro Maracanã, na Avenida Universitária, e da unidade do Parque das Nações, na antiga Pecuária. Os clientes encontram uma variedade que permite montar desde uma noite especial em casa até um presente cheio de charme e personalidade.

Para não perder nenhuma oferta, basta baixar o aplicativo oficial do Rio Vermelho Atacadista, disponível para Android e iOS. Por lá, além dos descontos exclusivos, é possível ativar seu cadastro com CPF e receber promoções personalizadas.

Além disso, quem participa do Clube de Vantagens do Rio Vermelho Atacadista recebe ofertas exclusivas diretamente no WhatsApp todos os dias. O cadastro é gratuito e pode ser feito por este link. É bom lembrar que não há mensagens spam, apenas economia de verdade.

Neste Dia dos Namorados, surpreenda com carinho e praticidade. O amor está nos detalhes e, no Rio Vermelho Atacadista, eles estão por toda parte.