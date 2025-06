Empresário de Goiânia é suspeito perseguir e matar ex-funcionário que discordou de valor da rescisão

Equipes da Força Tática, CPP, Giro e Rotam se reuniram para localizar o suspeito, encontrado em cima do telhado de uma casa

Thiago Alonso - 11 de junho de 2025

Ex-funcionário foi morto pelo patrão. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta terça-feira (10), um empresário, de 34 anos, suspeito de matar a tiros o ex-funcionário, após uma discussão no Residencial São Marcos, região Oeste de Goiânia.

O crime teria ocorrido após a vítima se dirigir até a empresa em que havia trabalhado para cobrar a rescisão, momento em que iniciou uma discussão com os antigos patrões – um casal – por discordar do valor.

A situação escalonou de tal modo, que o ex-funcionário teria tentado arremessar o capacete da motocicleta contra o proprietário do estabelecimento, além de também pegar uma barra de ferro para efetuar as agressões.

Ao ver que os acordos não pareciam ser resolvidos, a esposa do empresário se trancou com o trabalhador dentro do escritório, onde tentou acabar com a situação e fez os pagamentos a ele.

Apesar disso, a vítima ainda não estava satisfeita com o valor recebido, iniciando uma nova discussão. Ao mesmo tempo, o proprietário do estabelecimento acompanhava a conversa por uma janela, momento em que efetuou disparos contra o ex-funcionário.

A vítima, mesmo atingida, conseguiu fugir do local e se dirigir até o lado de fora da empresa, mas foi alcançada pelo empresário, que voltou a disparar contra ele, efetuando mais dois tiros.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a se dirigir ao local, onde verificaram que ele havia sofrido perfurações no tórax, nádega e no abdômen, mas não puderam fazer muito, sendo possível apenas constatar o óbito da vítima.

Após o ocorrido, equipes da PM iniciaram buscas pelo empresário, solicitando reforços da Força Tática, do Comando de Policiamento da Capital (CPC), Agência de Local de Inteligência (ALI), Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).

Apesar das tentativas de se esconder, os policiais conseguiram capturar o suposto autor, que foi encontrado em cima do telhado de uma residência no Setor Solange Park, dando voz de prisão em flagrante contra ele.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes realizarem as devidas investigações sobre o ocorrido, assim como a apuração da dinâmica do crime.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!