Noiva de jovem que morreu após casamento em Goiânia faz tatuagem em homenagem ao marido

Ana Karolina eternizou o nome de Matheus no braço dias após a partida repentina do companheiro

Da Redação - 18 de abril de 2026

Ana Karolina Freitas vive a perda do marido. (Foto: Reprodução)

A dor da perda virou marca permanente. A noiva de Matheus Vicente Correia, que morreu poucas horas após o próprio casamento em Goiânia, decidiu homenagear o marido com uma tatuagem no antebraço.

Ana Karolina Freitas escolheu uma frase que simboliza a ligação entre os dois e acrescentou o desenho de mãos entrelaçadas. “Estaremos unidos para sempre em cada batida do meu coração. Matheus”, escreveu.

O casal havia se casado no dia 28 de março. Logo após a cerimônia, Matheus, engenheiro eletricista, passou mal e morreu. A causa ainda não foi confirmada, e o laudo segue em elaboração.

A tatuagem é mais um gesto de despedida. Dias antes, Ana já havia publicado uma carta aberta nas redes sociais, na qual relembrou a trajetória ao lado do marido e descreveu o relacionamento como um sonho vivido intensamente.

Ela contou que os dois passaram seis anos juntos e construíram uma rotina baseada em parceria, com planos que iam desde viagens até a formação de uma família.

A perda também foi comentada por familiares. A irmã de Matheus destacou que ele levava uma vida regrada, sem consumo de álcool ou cigarro, e era conhecido pelo comportamento responsável e dedicado.

A morte repentina, segundo ela, ainda é difícil de assimilar.

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