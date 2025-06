Motorista de aplicativo dá dicas para corridas até o motel: “nada de piadinhas”

Em meio a muitas viagens e colegas de trabalho enfrentando a situação, condutora resolveu dar uma ajudinha sobre como proceder nesses chamados

Magno Oliver - 11 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela/ Instagram/ @amandapaiva.uber)

Quando falam que o trabalho como motorista de aplicativo é uma profissão que molda caráter, saiba que é verdade. Eles aprendem bastante com a rotina.

Assim, o motorista por aplicativo precisa se preparar para as mais diversas situações possíveis e também os diversos tipos de passageiros que vai transportar.

Além disso, precisa ter bom atendimento e entender que precisará transportar o passageiro para os mais diferentes lugares. Isso inclui até mesmo um motel.

No entanto, muitos condutores não sabem se portar diante do clima constrangedor da situação. É preciso um manual de comportamento e etiqueta e a Amanda Paiva veio com o tutorial.

Em vídeo postado no Instagram, a motorista viralizou ao orientar os colegas de profissão a como se portar diante de um pedido de viagem para o motel. Como você agiria?

Na gravação, ela conta que “na verdade mesmo, existe muito tabu e dúvidas sobre esse assunto”, aponta.

Amanda explica que as plataformas de viagem não orientam os condutores sobre como proceder em situações inusitadas como essa.

A primeira dica é evitar constrangimentos tanto para o passageiro quanto para quem está dirigindo o carro. Outro ponto abordado é sobre fazer o desembarque na suíte.

Em caso de fila grande, ela orienta a conversar com o passageiro sobre a possibilidade do desembarque na portaria ou uma gorjeta pelo tempo de espera.

Outra orientação é não fazer piadinhas, comentários e respeitar o momento do passageiro. E por fim, aos passageiros que estão fazendo a viagem, ela pede que tenham respeito com quem está trabalhando.

Confira o vídeo completo da história:

