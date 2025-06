Samuel Rosa, Marcelo Falcão e Humberto Gessinger são presenças confirmadas no PiriBier; veja programação

Ingressos já estão no sexto lote e evento conta com opção de entrada solidária

Davi Galvão - 12 de junho de 2025

Samuel Rosa, Marcelo Falcão e Humberto Gessinger são atrações confirmadas do PiriBier. (Foto: Redes Sociais)

Grandes destaques do pop rock nacional vão agitar Pirenópolis entre os dias 19 e 21 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, na 10ª edição do PiriBier. Dentre os nomes de peso que encabeçam a parte musical do evento, destacam-se Samuel Rosa (Skank), Marcelo Falcão e Humberto Gessinger (Engenheiros do Hawaii).

Pela primeira vez, o festival acontece na Arena PiriBier, montada no Aeroporto da cidade, e promete unir música, cultura e cerveja artesanal em um só lugar.

Além das atrações musicais, o PiriBier celebra uma década como o maior festival de cultura cervejeira artesanal do Centro-Oeste. A edição comemorativa contará com mais de 300 rótulos e prestará homenagem à cidade com o restauro da pintura da Igreja Matriz.

Segundo o idealizador do evento, Ricardo Trick, a iniciativa é uma forma de agradecer à cidade pelo acolhimento ao longo dos anos.

“Pirenópolis acolhe o PiriBier de forma muito calorosa, e é uma grande honra nos reunirmos anualmente para brindar o melhor da cerveja artesanal do Brasil”, destacou.

O festival conta ainda com o apoio da Prefeitura de Pirenópolis, da Cúria Católica e acompanhamento do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Com relação ao cronograma, Samuel Rosa se apresenta no dia 19, Marcelo Falcão no dia 20 e Gessinger fecha a programação no dia 21. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma BaladApp, partindo de R$ 170 para o primeiro dia e R$ 180 para cada um dos demais.

Também é possível adquirir o passaporte para os três dias de festa, no valor de R$ 430. Os valores são referentes a modalidade de meia-entrada, mas o evento também conta com ingresso solidário mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível, no qual o preço aumenta apenas R$ 10 em comparação com a meia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!