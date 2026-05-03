Força Aérea Brasileira abre vagas para engenheiros, advogados, enfermeiros e mais de 20 profissões; veja como se inscrever

Seleção da Aeronáutica inclui análise curricular e testes físicos para profissionais de nível superior

Gabriel Dias - 03 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/FAB)

A Força Aérea Brasileira está com processos seletivos abertos para a contratação de oficiais temporários em mais de 20 áreas de formação.

As vagas são destinadas a brasileiros civis com ensino superior completo que desejam atuar na instituição por período determinado, conforme os editais em andamento.

As oportunidades abrangem campos variados, incluindo administração, direito, tecnologia, saúde e engenharias, além de áreas como comunicação, educação e ciências sociais.

Entre as profissões contempladas estão enfermagem, nutrição, psicologia, economia, fisioterapia, relações públicas, serviço social e zootecnia, entre outras especialidades.

Os candidatos aprovados ingressam por meio do Serviço Militar Voluntário (SMV), modalidade que permite a atuação temporária nas Forças Armadas.

O tempo mínimo de permanência é de 12 meses, podendo chegar a até oito anos, conforme interesse da administração militar e desempenho do profissional.

Quem pode participar e como funciona a seleção

Para participar, é necessário ter, no máximo, 40 anos no momento da inscrição, além de atender aos critérios exigidos de formação, saúde e aptidão física.

Diferentemente de concursos públicos tradicionais, o processo seletivo não inclui provas objetivas, sendo baseado em análise documental e curricular.

A seleção é composta por diversas etapas, que incluem entrega e validação de documentos, avaliação curricular, inspeção de saúde, teste físico e fases presenciais de incorporação.

O objetivo é verificar tanto a qualificação profissional quanto as condições físicas dos candidatos.

Inscrições, etapas e condições do serviço militar voluntário

As inscrições devem ser feitas pela internet, por meio do sistema oficial da Aeronáutica, até o dia 18 de maio.

Como os editais são regionais e independentes, é fundamental que os interessados acompanhem os prazos e exigências específicas de cada processo.

Uma das novidades desta edição é a digitalização completa de parte das seleções, especialmente na área de segurança e defesa, que passa a ser realizada integralmente on-line por meio da plataforma institucional. A iniciativa deve servir como modelo para futuras seleções em outras áreas.

Os militares temporários recebem remuneração e benefícios similares aos de carreira durante o período de serviço. No entanto, ao término do contrato, não há garantia de estabilidade ou aposentadoria vinculada à Força Aérea.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!