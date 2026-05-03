A aldeia em Portugal com mais de 40 casas em miniatura fica a 45 minutos do Porto e encanta turistas de todo o mundo
Aldeia em miniatura em Portugal reúne mais de 40 casas artesanais e encanta turistas com riqueza de detalhes e charme único
Nem sempre é preciso visitar grandes cidades ou monumentos famosos para se surpreender na Europa.
Em meio a paisagens tranquilas e pouco exploradas, um destino curioso tem encantado turistas justamente pelo tamanho — ou melhor, pela falta dele.
A cerca de 45 minutos do Porto, em Portugal, uma aldeia em miniatura vem chamando a atenção por reunir dezenas de pequenas construções que impressionam pela riqueza de detalhes. O local se tornou um ponto turístico diferente, atraindo visitantes de várias partes do mundo.
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Conhecida como a aldeia em miniatura criada por Pedro Lemos, o espaço conta com mais de 40 casas em escala reduzida, todas construídas artesanalmente. O projeto começou de forma simples, mas ganhou proporção ao longo dos anos.
Casas pequenas, detalhes gigantes
O que mais impressiona na aldeia são os detalhes. Cada construção reproduz elementos típicos de vilarejos portugueses, com telhados, janelas e até pequenos cenários que remetem à vida rural.
O trabalho manual dedicado a cada peça transforma o local em uma verdadeira exposição ao ar livre, despertando curiosidade em adultos e crianças.
Projeto nasceu de forma artesanal
A iniciativa partiu de Pedro Lemos, que começou a criar as primeiras casas como um hobby. Com o tempo, o projeto foi crescendo e se transformou em um ponto de visitação.
Hoje, a aldeia é considerada uma atração alternativa para quem busca experiências diferentes durante uma viagem por Portugal.
Turismo fora do roteiro tradicional
Por estar fora dos grandes centros turísticos, o local oferece uma experiência mais tranquila, longe das multidões. Isso tem atraído viajantes interessados em conhecer destinos menos explorados.
Além disso, a proximidade com o Porto facilita o acesso, tornando o passeio uma opção viável para quem já está na região.
Encanto está nos pequenos detalhes
A aldeia em miniatura reforça que, muitas vezes, são os detalhes que tornam uma viagem especial. Mesmo sem grandiosidade, o local conquista pela criatividade e pelo cuidado em cada construção.
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