A aldeia em Portugal com mais de 40 casas em miniatura fica a 45 minutos do Porto e encanta turistas de todo o mundo

Aldeia em miniatura em Portugal reúne mais de 40 casas artesanais e encanta turistas com riqueza de detalhes e charme único

Gabriel Dias - 03 de maio de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Vitor Marques)

Nem sempre é preciso visitar grandes cidades ou monumentos famosos para se surpreender na Europa.

Em meio a paisagens tranquilas e pouco exploradas, um destino curioso tem encantado turistas justamente pelo tamanho — ou melhor, pela falta dele.

A cerca de 45 minutos do Porto, em Portugal, uma aldeia em miniatura vem chamando a atenção por reunir dezenas de pequenas construções que impressionam pela riqueza de detalhes. O local se tornou um ponto turístico diferente, atraindo visitantes de várias partes do mundo.

Conhecida como a aldeia em miniatura criada por Pedro Lemos, o espaço conta com mais de 40 casas em escala reduzida, todas construídas artesanalmente. O projeto começou de forma simples, mas ganhou proporção ao longo dos anos.

Casas pequenas, detalhes gigantes

O que mais impressiona na aldeia são os detalhes. Cada construção reproduz elementos típicos de vilarejos portugueses, com telhados, janelas e até pequenos cenários que remetem à vida rural.

O trabalho manual dedicado a cada peça transforma o local em uma verdadeira exposição ao ar livre, despertando curiosidade em adultos e crianças.

Projeto nasceu de forma artesanal

A iniciativa partiu de Pedro Lemos, que começou a criar as primeiras casas como um hobby. Com o tempo, o projeto foi crescendo e se transformou em um ponto de visitação.

Hoje, a aldeia é considerada uma atração alternativa para quem busca experiências diferentes durante uma viagem por Portugal.

Turismo fora do roteiro tradicional

Por estar fora dos grandes centros turísticos, o local oferece uma experiência mais tranquila, longe das multidões. Isso tem atraído viajantes interessados em conhecer destinos menos explorados.

Além disso, a proximidade com o Porto facilita o acesso, tornando o passeio uma opção viável para quem já está na região.

Encanto está nos pequenos detalhes

A aldeia em miniatura reforça que, muitas vezes, são os detalhes que tornam uma viagem especial. Mesmo sem grandiosidade, o local conquista pela criatividade e pelo cuidado em cada construção.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!