Jovem morta após perdoar marido tinha filhos pequenos e fazia bolos para sustentar família

Após matá-la brutalmente, homem tentou fugir de Niquelândia com as crianças

Da Redação - 14 de junho de 2025

Amábhia Chinágria Pereira da Silva tinha 28 anos. (Foto: Redes Sociais)

Amábhia Chinágria Pereira da Silva, que foi vítima de feminicídio na manhã deste sábado (14), em Niquelândia, no Norte goiano, tinha três filhos pequenos e confeitava para sustentar a família.

A jovem, de 28 anos, foi assassinada a facadas, pelo próprio marido. Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no Hospital Municipal.

Pelas redes sociais, Amábhia revelava que era cristã e empreendedora. Os filhos ganhavam bastante destaque no perfil online, onde ela os descrevia como: “minha estrutura e heranças valiosíssimas que Deus me enviou”.

No final de março, a jovem havia postado o aniversário de três anos de um dos pequenos, escrevendo que “sempre irei correr atrás de fazer por eles o que eles amam”.

A rotina enquanto confeiteira e dona de casa também era assunto frequente nas postagens. A jovem compartilhava os momentos em que fazia bolos, macarrão e “receitas caseiras”.

Amábhia havia feito postagens nos stories do Instagram no final de sexta-feira (13) e ainda no começo de sábado (14).

Nos vídeos, ela contava que as trufas e as fatias de bolo que havia produzido estavam em valor promocional, já que não haviam sido vendidos. Quem se interessasse, dizia a confeiteira, poderia buscar os doces ao longo do dia.

Em tempo

O feminicídio aconteceu na manhã deste sábado (14), no Setor Belo Horizonte. A jovem, de 28 anos, foi morta a facadas e encontrada já inconsciente pelas autoridades.

A vítima costumava ter uma medida protetiva de urgência contra o suspeito, sendo acompanhada pela Patrulha Maria da Penha.

Apesar disso, ela havia solicitado o cancelamento da medida, justificando ter reatado o relacionamento com o homem. As orientações eram de que mantivesse as medidas.

Após o crime, o suspeito pegou o carro da família – modelo Fiat Palio verde – e fugiu, junto aos três filhos que tinha com a vítima. Ele bateu o carro pouco depois, abandonou as crianças e fugiu a pé.

A fuga foi registrada em vídeo por câmeras de segurança.

