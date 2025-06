Imagens mostram fuga de marido após assassinar jovem brutalmente, em Niquelândia

Vítima possuía medida protetiva contra o suspeito, mas tinha optado por revogá-la

Natália Sezil - 14 de junho de 2025

Imagens registraram momento da fuga. (Foto: Reprodução)

A fuga do homem, de 37 anos, suspeito de ter assassinado brutalmente a esposa em Niquelândia, no Norte goiano, foi registrada em imagens por câmeras de segurança.

O homicídio aconteceu na manhã deste sábado (14), no Setor Belo Horizonte. A jovem, de 28 anos, foi morta a facadas e encontrada já inconsciente pelas autoridades.

Após o crime, o suspeito pegou o carro da família – modelo Fiat Palio verde – e fugiu, junto aos três filhos que tinha com a vítima. As imagens mostram que isso aconteceu às 10h50.

No registro, é possível ver quando o veículo vira a esquina e acaba colidindo com um caminhão estacionado. Pessoas próximas observam o ocorrido, e poucos segundos se passam até que seja possível ver o motorista fora do automóvel.

O homem, então, passa a correr no meio da rua. Os filhos são deixados para trás – eles foram entregues ao Conselho Tutelar e devem seguir sob os cuidados da família materna.

Em tempo

A vítima, identificada como Amabhia Chinagria Pereira da Silva, foi alvo de ataques de faca, sendo encontrada com sangramento intenso no pescoço e já inconsciente.

Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu no Hospital Municipal. A jovem costumava ter uma medida protetiva de urgência contra o suspeito, sendo acompanhada pela Patrulha Maria da Penha.

Apesar disso, ela havia solicitado o cancelamento da medida, justificando ter reatado o relacionamento com o homem. As orientações eram de que mantivesse as medidas.

