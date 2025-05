Confeiteira de Goiânia acusa motorista de app de ter roubado mil salgados e promete kit festa para quem dizer onde ele mora

Confusão foi registrada em vídeo e PM precisou ser acionada para mediar situação

Natália Sezil - 15 de maio de 2025

Confeiteira encontrou o motorista de aplicativo para tirar satisfações. (Foto: Reprodução)

Salgados furtados, dívidas e agressões físicas teriam marcado uma confusão ocorrida no bairro Jardim Marques de Abreu, região Oeste de Goiânia, nesta quinta-feira (15).

Segundo uma confeiteira da capital, ela teria produzido mil salgadinhos para uma festa, a pedido de um cliente, e, em seguida, utilizado um aplicativo de entregas para enviar a encomenda.

A corrida teria sido paga assim que foi solicitada, mas o motorista teria ignorado isso e cobrado a taxa de entrega uma segunda vez, após chegar ao destino.

Quando o valor não foi pago de novo, o homem teria ido embora com os salgados. O relato da profissional é de que ela precisou devolver o dinheiro pago pela encomenda depois disso, o que teria manchado a reputação dela.

A versão apontada pelo entregador é outra. A Polícia Militar (PM) foi acionada durante a situação, e, às autoridades, ele teria argumentado que não completou a entrega porque não teria achado o endereço final.

Segundo o homem, ele teria voltado para devolver a encomenda, mas também não teria encontrado a confeiteira.

Repercussão

Diante do ocorrido, a confeiteira recorreu às redes sociais para conseguir localizar o suspeito.

Em uma postagem temporária no Instagram, ela mostrou o rosto do homem e a placa do carro dele, e ofereceu: “quem me passar informações de onde ele mora vai ganhar um kit festa”.

Em posse dessa informação, a mulher foi até a casa do motorista de aplicativo para resolver a situação. A cena foi gravada em vídeo, que mostra os envolvidos discutindo.

De acordo com a confeiteira, o homem teria alegado que já havia doado os salgados, para crianças carentes. Ao fundo das imagens, entretanto, é possível ver diversos salgadinhos caídos no chão.

Na presença dos policiais, após discussões e agressões físicas, os envolvidos teriam chegado a um acordo, e o motorista teria feito uma transferência PIX para pagar pelos alimentos levados.

Com isso, eles optaram por dispensar a PM, e o caso não precisou ser registrado em ocorrência.

