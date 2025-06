Jovem é brutalmente assassinada em Niquelândia após revogar medida protetiva

Vítima chegou a ser aconselhada pela Patrulha Maria da Penha a não voltar com o marido

Davi Galvão - 14 de junho de 2025

Jovem foi morta pelo companheiro em Niquelândia. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 28 anos, foi morta a facadas na manhã deste sábado (14), no Setor Belo Horizonte, em Niquelândia, pelo próprio companheiro. O suspeito ainda fugiu do local com os filhos que tinha com a esposa e se envolveu em um acidente de trânsito.

A vítima, identificada como Amabhia Chinagria Pereira da Silva, foi encontrada pela Polícia Militar (PM) já inconsciente e com sangramento intenso no pescoço, em frente a uma oficina mecânica ao lado da residência onde mora.

A jovem chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal.

Após prestar os primeiros socorros, a PM deu início às buscas ao companheiro da vítima, que fugiu em um carro levando os três filhos do casal.

Porém, durante a fuga, ele colidiu contra um caminhão parado, abandonou as crianças e escapou a pé por uma área de mata. As crianças foram resgatadas ilesas e entregues ao Conselho Tutelar, que as encaminhou aos cuidados da família materna.

A vítima costumava ter uma medida protetiva de urgência contra o suspeito e era acompanhada pela Patrulha Maria da Penha. Contudo, ela havia solicitado o cancelamento da medida após reatar o relacionamento com o homem, apesar das orientações para manter a proteção.

A Polícia Civil (PC) foi acionada para investigar o caso e, até o momento, o autor não foi localizado, com equipes da PM seguindo nas buscas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!