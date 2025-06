6 dicas simples e eficientes para limpar a máquina de lavar

Com medidas simples, é possível evitar problemas e deixar o equipamento limpo

Ruan Monyel - 15 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dicas da Marta)

Limpar a máquina de lavar vai muito além de trocar peças de roupa sujas, trata-se de garantir desempenho, higiene e durabilidade do equipamento.

Quando deixamos de limpar filtros, tambor e gavetas, fatores como fiapos, resíduos de sabão, mofo e odores começam a surgir.

O bom é que com medidas simples, é possível evitar esses problemas e ainda economizar tempo e dinheiro com manutenção.

1. Faça a pré-limpeza com vinagre branco

Despeje cerca de 2 xícaras de vinagre branco no tambor vazio para limpar a máquina e execute um ciclo curto com água quente.

O vinagre tem propriedades bactericidas e ajuda a dissolver resíduos de sabão, eliminando odores e combatendo o mofo.

2. Use bicarbonato de sódio

Após o ciclo com vinagre, polvilhe meia xícara de bicarbonato de sódio no tambor e execute outro ciclo curto com água quente.

A combinação do bicarbonato, com a higienização feita com vinagre, ajuda a neutralizar cheiros, clarear resíduos persistentes e restaurar a aparência original da máquina.

3. Limpe o filtro semanalmente

Se sua lavadora possui filtro de fiapos, retire-o regularmente e lave com água morna e sabão neutro.

Mantenha o cuidado semanal para evitar entupimentos, refluxo de água e mau funcionamento, melhorando inclusive a qualidade das lavagens.

4. Higienize a gaveta de sabão e amaciante

Muitas vezes essa área acumula resíduos e fungos, e ao limpar a máquina, é fundamental higienizar esse compartimento.

Retire a gaveta, lave com água quente e detergente neutro, usando escova para alcançar os cantinhos.

5. Limpe a parte externa

Misture 1 colher de vinagre branco para cada 100 ml de água, aplique com pano macio e limpo, e em seguida seque com pano seco.

Esse truque remove manchas e gordura sem danificar a pintura ou borrachas do eletrodoméstico.

6. Evite o uso excessivo de produtos

Por fim, muitas pessoas acreditam que a quantidade de produtos de limpeza interfere diretamente na qualidade da lavagem, mas isso só acaba destruindo a máquina de lavar.

Afinal, os resíduos vindos dos produtos se acumulam no equipamento, levando a danos irreparáveis. Por isso, sempre utilize a quantidade recomendada na embalagem.

